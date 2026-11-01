ஏனாமில் அர்னாப் புயல் பாதிப்பு கவர்னர், முதல்வர் ஆலோசனை
ஏனாமில் அர்னாப் புயல் பாதிப்பு கவர்னர், முதல்வர் ஆலோசனை
UPDATED : அக் 30, 2026 08:59 PM
ADDED : அக் 30, 2026 08:56 PM
புதுச்சேரி: அர்னாப் புயல் பாதிப்புகள் தொடர்பாக, கவர்னர், முதல்வர் ஆலோசனை நடத்தினர்.
அர்னாப் புயல் தொடர்பாக ஏனாமில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்குவது தொடர்பாக, லோக் நிவாசில் கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
அதே போன்று, சட்டசபையில் உள்ள முதல்வர் அலுவலகத்தில் முதல்வர் ரங்கசாமி தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது. இக் கூட்டத்தில், சபாநாயகர் அன்பழகன், அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம், ராஜவேலு, சிவக்கொழுந்து, தலைமைச் செயலர் சரத் சவுகான், அரசு செயலர் கிருஷ்ணமோகன் உப்பு, மீன் வளத்துறைச் செயலர் மணிகண்டன் உள்ளிட்ட அரசு உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
புயலால் ஏற்பட்ட சேதங்கள், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளின் நிலவரம், பொதுமக்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் மற்றும் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிவாரணப் பணிகள் குறித்து, கலெக்டர் குலோத்துங்கன் விளக்கம் அளித்தார்.
பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண வழங்குவது, அடிப்படை வசதிகளை சீரமைப்பது, பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் எடுப்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.