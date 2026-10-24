சேவை ஜோதி யாத்திரை: கவர்னர், முதல்வர் பங்கேற்பு

UPDATED : அக் 07, 2026 09:32 PM
ADDED : அக் 07, 2026 06:07 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் பிரதமர் மோடியின் 25 ஆண்டு மக்கள் சேவையை கொண்டாடும் வகையில், சேவை ஜோதி யாத்திரையை கவர்னர் கைலாஷ்நாதன், முதல்வர் ரங்கசாமி ஆகியோர் நேற்று துவக்கி வைத்தனர்.
பிரதமர் மோடியின் 25 ஆண்டு மக்கள் சேவையை கொண்டாடும் வகையில் பா.ஜ., சார்பில் நாடு முழுதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடந்து வருகின்றன.
அதன் ஒரு பகுதியாக வளர்ந்த பாரதத்திற்கான உறுதிமொழி இயக்கம் மூலம் சேவை ஜோதி யாத்திரை துவக்க விழா நேற்று நடந்தது. கடற்கரை காந்தி சிலையில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் தலைமை தாங்கினார்.
முதல்வர் ரங்கசாமி, ராஜ்யசபா எம்.பி., செல்வகணபதி, பா.ஜ., மாநில பொறுப்பாளர் சுரேந்தர், மாநில தலைவர் ராமலிங்கம், அமைச்சர் நமச்சிவாயம், முன்னாள் சபாநாயகர் செல்வம், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஜான்குமார், விக்னேஷ்வரன், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் செல்வம், தீப்பாய்ந்தான் மற்றும் கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து டில்லியில், பிரதமர் மோடி உரையாற்றும் வீடியோ நேரடியாக ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது. உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது.
கவர்னர் கைலாஷ்நாதன், முதல்வர் ரங்கசாமி ஆகியோர் சேவை ஜோதியை ஏற்றி, யாத்திரையை துவக்கி வைத்தனர். காந்தி சிலை முதல் அஜந்தா சிக்னல் வரை ஊர்வலம் சென்றது.