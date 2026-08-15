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வீடுதோறும் தேசிய கொடி இயக்கக கண்காட்சி கவர்னர் துவக்கி வைப்பு

வீடுதோறும் தேசிய கொடி இயக்கக கண்காட்சி கவர்னர் துவக்கி வைப்பு

ADDED : ஆக 14, 2026 06:11 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 06:11 PM

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புதுச்சேரி: வீடுதோறும் தேசிய கொடி இயக்கக கண்காட்சியை கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் துவக்கி வைத்தார்.

சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, நாடு முழுதும் வீடுகள் தோறும் தேசிய கொடி இயக்ககம் மூலம், கொடியேற்றப்படுகிறது. இதன் ஒரு பகுதியாக புதுச்சேரியில் வீடுதோறும் தேசிய கொடி இயக்கக கண்காட்சி நேற்று நடந்தது.

கடற்கரை சாலை காந்தி திடலில் நடந்த கண்காட்சியை கவர்னர் கைலாஷ்நாதன், துவக்கி வைத்தார். தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன், அமைச்சர் நமச்சிவாயம், விக்னேஷ் கண்ணன் எம்.எல்.ஏ., கலெக்டர் குலோதுங்கன் உள்ளிட்டோர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து  கொண்டனர்.

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