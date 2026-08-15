/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் பிறந்தநாள் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வாழ்த்து
கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் பிறந்தநாள் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வாழ்த்து
கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் பிறந்தநாள் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வாழ்த்து
ADDED : ஆக 14, 2026 07:25 PM
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புதுச்சேரி: கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் பிறந்தநாளையொட்டி, அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தலைமையில் அவருக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது.
கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் நேற்று தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடினார். அவருக்கு அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார். நிகழ்ச்சியில், பா.ஜ., மாநில தலைவர் ராமலிங்கம், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஜான்குமார், மீனாட்சி சுந்தரம், முன்னாள் சபாநாயகர் செல்வம், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., கல்யாணசுந்தரம், ஜெயக்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு, கவர்னர் கைலாஷ்நாதனுக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.