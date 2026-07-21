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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/﻿ ஜிப்மரில் அதிநவீன மருத்துவ நோய் எதிர்ப்பு ஆய்வகம் கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் திறந்து வைப்பு

﻿ ஜிப்மரில் அதிநவீன மருத்துவ நோய் எதிர்ப்பு ஆய்வகம் கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் திறந்து வைப்பு

﻿ ஜிப்மரில் அதிநவீன மருத்துவ நோய் எதிர்ப்பு ஆய்வகம் கவர்னர் கைலாஷ்நாதன் திறந்து வைப்பு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:47 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 03:47 AM

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புதுச்சேரி: ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் புதிதாக நிறுவப்பட்டுள்ள அதிநவீன மருத்துவ நோய் எதிர்ப்பு ஆய்வகத்தை, கவர்னர் கைலாஷ் நாதன், திறந்து வைத்தார்.

தொடர்ந்து ஜிப்மரின் சேதராப்பட்டு வளாக விரிவாக்கத் திட்டத்தின் முன்னேற்றம் குறித்தும், அங்குள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் செயல்பாடு குறித்தும் கவர்னர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

மேலும் தேசிய மரம் நடும் இயக்கத்தின் கீழ் அவர் மரக்கன்றுகளை நட்டு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் அவசியத்தை வலியுறுத்தினார்.

ஆய்வகத்தின் சிறப்பம்சங்கள் கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஆட்டோ இம்யூன் எனும் தன்னுடல் தாக்குநோய் நோய்களுக்கான சிகிச்சையில் சிறந்து விளங்கும் ஜிப்மர், இந்த புதிய ஆய்வகத்தின் மூலம் தென்னிந்தியாவிலேயே இத்தகைய சிக்கலான நோய்களுக்கு ஒரே இடத்தில் முழுமையான நோயறிதல் மற்றும் பரிமாற்ற ஆராய்ச்சி வசதிகளைக் கொண்ட அரசு மருத்துவ நிறுவனமாக உயர்ந்துள்ளது.

தொழில்நுட்ப வசதிகள் இந்த ஆய்வகத்தில் எலைசா, நெபெலோமெட்ரி உள்ளிட்ட நுண்ணோக்கிகள் போன்ற அதிநவீன கருவிகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன.

இவை அரிதான நோய் எதிர்ப்பு கோ ளாறுகள் மற்றும் பிறவி குறைபாடுகளை துல்லியமாக கண்டறிய உதவும்.

மூலக்கூறு ஆய்வு இங்குள்ள மூலக்கூறு கண் டறியும் பிரிவில் டி.என்.ஏ., ஆர்.என்.ஏ., பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் உயர்தர வசதிகள் உள்ளன. மேலும், நவீன உயிரணு வளர்ப்பு வசதிகள் மூலம் புற்றுநோய் மற்றும் ஆட்டோ இம்யூன் நோ ய்களுக்கான புதிய சிகிச்சை முறைகளை உருவாக்க ஆய்வு மேற்கொள்ளப்படும்.

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு உயிரியல் மருத்துவக் கழிவுகளை பாதுகாப்பாக கையாளும் தனித்துவமான கிருமி நீக்க அமைப்பும் இந்த ஆய்வகத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வகம் புதுச்சேரி மட்டுமல்லாது, தமிழ்நாடு, கேரளா, ஆந்திரப் பிரதேசம் மற்றும் கர்நாடகா உள்ளிட்ட அண்டை மாநில நோயாளிகளுக்கும் பெரிதும் பயனளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

கவர்னர் பாராட்டு ஆய்வகத் திறப்பு விழாவைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற உயர்மட்ட ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், சேதராப்பட்டு வளாகத்தை உலகத்தரம் வாய்ந்த சுகாதாரம், கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையமாக மாற்றுவது குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது. திட்டத்தின் முன்னேற்றத்தை பாராட்டிய கவர்னர் கைலாஷ்நாதன், இதனை விரைந்து முடிக்க தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்து தருவதாக உறுதி அளித்தார். ஜிப்மர் இயக்குநர் வீர் சிங் நேகி கூறுகையில், இந்த புதிய ஆய்வகம் நோயாளி பராமரிப்பு மற்றும் மருத்துவ ஆராய்ச்சியில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகும். இது சிக்கலான நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மேம்பட்ட சிகிச்சையை வழங்குவதோடு, சமூக நலனுக்கான நவீன ஆராய்ச்சிகளையும் ஊக்குவிக்கும் என்று தெரிவித்தார்.



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