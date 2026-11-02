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கல்லறை தினத்தையொட்டி முன்னோர்களுக்கு அஞ்சலி

கல்லறை தினத்தையொட்டி முன்னோர்களுக்கு அஞ்சலி

UPDATED : நவ 02, 2026 06:59 PM

ADDED : நவ 02, 2026 06:46 PM

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UPDATED : நவ 02, 2026 06:59 PM ADDED : நவ 02, 2026 06:46 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் கல்லறை தினத்தையொட்டி, கிறிஸ்தவர்கள் இறந்த முன்னோர்களின் கல்லறைகளில் மலர் துாவி அஞ்சலி செலுத்தினர்.

உலகம் முழுதும் கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களால் தங்களின் முன்னோர்களை நினைவு கூறும் வகையில், ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 2ம் தேதி கல்லறை தினம் அனுசரிக்கப்படுகிறது. இந்த தினத்தையொட்டி, இன்று (நவ.,2) புதுச்சேரியில், உள்ள உப்பளம், நெல்லித்தோப்பு, ரெட்டியார்பாளையம், அரியாங்குப்பம், வில்லியனுார் உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள கல்லறைகளில், ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் கூடினர்.

அங்கு, இறந்த தங்களது முன்னோர்களின் கல்லறைகள் முன், மலர்களால் அலங்கரித்து, மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி, அஞ்சலி செலுத்தினர்.

தொடர்ந்து, கல்லறை தினத்தை முன்னிட்டு, அனைத்து பங்குகளிலும் சிறப்பு திருப்பலி நிறைவேற்றப்பட்டு, இறந்த ஆன்மாக்களுக்காக ஜெபிக்கப்பட்டது.

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