அமோக வெற்றி! தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் என்.ஆர்.காங்.,: எதிர்க்கட்சிகளின் வியூகங்கள் அனைத்தும் துாள் துாள்
அமோக வெற்றி! தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் என்.ஆர்.காங்.,: எதிர்க்கட்சிகளின் வியூகங்கள் அனைத்தும் துாள் துாள்
UPDATED : அக் 10, 2026 05:07 AM
ADDED : அக் 10, 2026 01:57 AM
புதுச்சேரி: தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில், ஆளுங்கட்சியான என்.ஆர்.காங்., வேட்பாளர் அசோக் ஆனந்த், 8,482 ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அமோக வெற்றி பெற்றார். தி.மு.க., இ.கம்யூ., உள்ளிட்ட 9 வேட்பாளர்கள் டிபாசித் இழந்தனர்.
புதுச்சேரி சட்டசபை பொதுத்தேர்தலில், முதல்வர் ரங்கசாமி மங்கலம், தட்டாஞ்சாவடி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார். இதையடுத்து, தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதனால் காலியான அந்தத் தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது.
இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியான என்.ஆர்.காங்., சார்பில் அசோக் ஆனந்த், தி.மு.க., சேதுசெல்வம், காங்., விநாயகம், இந்திய கம்யூ., சலீம், நாம் தமிழர் கட்சி கார்த்திகுமாரி உள்ளிட்ட 11 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர்.
கடந்த 6ம் தேதி நடந்த ஓட்டுப்பதிவில், 80.81 சதவீத ஓட்டுகள் பதிவாகின. மொத்தம் 26,921 வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில், 10,056 ஆண்கள், 11,695 பெண்கள், 5 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 21,756 பேர் ஓட்டளித்தனர்.
முதல் சுற்று முதலே முன்னிலை
தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுகள், லாஸ்பேட்டை மோதிலால் நேரு பாலிடெக்னிக் கல்லுாரியில் நேற்று எண்ணப்பட்டன. இதையொட்டி, ஓட்டு எண்ணும் மையம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.
காலை 8:00 மணிக்கு ஓட்டு எண்ணிக்கை தொடங்கியது. முதலில் தபால் ஓட்டுகள் எண்ணப்பட்டன. மொத்தம் பதிவான 112 தபால் ஓட்டுகளில், 65 ஓட்டுகளைப் பெற்று என்.ஆர்.காங்., அசோக் ஆனந்த் முன்னிலை பெற்றார்.
தொடர்ந்து, மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான ஓட்டுகள் நான்கு சுற்றுகளாக எண்ணப்பட்டன. மொத்தம் 31 ஓட்டுச்சாவடிகளில் பதிவான ஓட்டுகள் எண்ணப்பட்ட நிலையில், முதல் சுற்று முதலே அசோக் ஆனந்த் முன்னிலை வகித்தார்.
இறுதியில், 13,358 ஓட்டுகளைப் பெற்று வெற்றி பெற்றார். அவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட காங்., வேட்பாளர் விநாயகம் 4,876 ஓட்டுகளைப் பெற்று இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்தார். இருவருக்கும் இடையிலான வெற்றி வித்தியாசம் 8,482 ஓட்டுகளாகும்.
தி.மு.க., வேட்பாளர் சேதுசெல்வம் 2,664 ஓட்டுகளைப் பெற்று மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்தார்.
தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் தங்களது டிபாசிட் தொகையைத் திரும்பப் பெற, மொத்த செல்லுபடியாகும் ஓட்டுகளில் குறைந்தபட்சம் ஆறில் ஒரு பங்கு ஓட்டுகளைப் பெற வேண்டும்.
தட்டாஞ்சாவடி இடைத்தேர்தலில் நோட்டா வாங்கிய 225 ஓட்டுகள், தபால் ஓட்டு பதிவில் செல்லாதவகையாக அறிவிக்கப்பட்ட 11 ஓட்டுகள் என 236 ஓட்டுகளை கழித்த பிறகு 21,632 ஓட்டுகள் செல்லுபடியாகும் ஓட்டுகளாக அறிவிக்கப்பட்டன.
அதன்படி, டிபாசிட்டைத் தக்கவைக்க ஒரு வேட்பாளர் குறைந்தபட்சம் 3,605 ஓட்டுகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். ஆனால், வெற்றி பெற்ற என்.ஆர்.காங்., வேட்பாளர் அசோக் ஆனந்த், இரண்டாம் இடம் பிடித்த காங்., வேட்பாளர் விநாயகம் ஆகிய இருவரைத் தவிர, மற்ற 9 வேட்பாளர்களும் தேவையான ஓட்டுகளைப் பெறாததால் டிபாசிட் இழந்தனர்.
இடைத்தேர்தலில் வெற்றி ஆளும் என்.ஆர்.காங்., – பா.ஜ., அ.தி.மு.க.,. உள்ளிட்ட ஆளும் கூட்டணி கட்சியினர் மத்தியில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.