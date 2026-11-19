சர்வதேச தரத்தில் நீச்சல் குளம்... திறக்கத்தான் மனமில்லை.. பாசி படிந்து துர்நாற்றம் வீசும் அவலம்
சர்வதேச தரத்தில் நீச்சல் குளம்... திறக்கத்தான் மனமில்லை.. பாசி படிந்து துர்நாற்றம் வீசும் அவலம்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:28 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:25 PM
டிசி படம்
புதுச்சேரி எல்லைப்பிள்ளைச்சாவடி சாராதாம்பாள் நகரில், விளையாட்டு வீரர்களின் திறமையை சர்வதேச அளவுக்கு உயர்த்தும் நோக்கில் கட்டப்பட்ட பிரமாண்ட நீச்சல் குளம், இன்றைக்கு தண்ணீரில் பாசி படிந்து, துர்நாற்றம் வீசும் நிலையில் முடங்கிக் கிடக்கிறது.
ரூ.5.5 கோடி செலவில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த விளையாட்டு அரங்கம், இன்னும் பயன்பாட்டுக்கு வராதது நீச்சல் வீரர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மத்திய அரசின் கேலோ இந்தியா திட்டத்தின் கீழ், கடந்த 2018-ம் ஆண்டு இந்த நீச்சல் குளம் அமைக்கும் பணி தொடங்கியது. சாதாரண நீச்சல் குளமாக இல்லாமல், சர்வதேச அளவிலான போட்டிகளை நடத்தும் வகையில் பிரமாண்டமாக வடிவமைக்கப்பட்டது.
50 மீட்டர் நீளம், 25 மீட்டர் அகலம் என சர்வதேசப் போட்டிகளுக்கான அளவீடுகளுடன் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த நீச்சல் குளம், 1.75 மீட்டர் ஆழம் கொண்டது. வீரர், வீராங்கனைகள் தனித்தனியாகப் பயன்படுத்தும் வகையில் 16 உடை மாற்றும் அறைகள், தங்களது உடைமைகளைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள வசதியாக லாக்கர்கள் என அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மின் இணைப்பும் வழங்கப்பட்டுவிட்டது. இத்தனை வசதிகளுடன் தயாராக இருக்கும் நீச்சல் குளம் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை. பல ஆண்டுகளாகப் பயன்பாடின்றிக் கிடப்பதால், குளத்து நீரில் பாசி படர்ந்து, துர்நாற்றம் வீசத் தொடங்கியுள்ளது. சர்வதேசத் தரத்தில் ஒரு நீச்சல் குளம் கட்டப்பட்டும், அதில் பயிற்சி பெற முடியாமல் புதுச்சேரி நீச்சல் வீரர்கள் ஏக்கத்துடன் காத்திருக்கும் நிலைதான் தொடர்கிறது.
இதுகுறித்து விளையாட்டுத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்டபோது, நீச்சல் குளத்தை விரைவில் பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டுவரவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. ஒரு நீச்சல் குளத்தைக் கட்டி முடிப்பது மட்டுமே சாதனையல்ல; அதைத் தொடர்ந்து முறையாகப் பராமரித்து, விளையாட்டு வீரர்களுக்குப் பயனுள்ள வகையில் வைத்திருப்பதில்தான் உண்மையான வெற்றி இருக்கிறது.
எனவே, தனியார் பங்களிப்புடன் நீச்சல் குளத்தைப் பராமரிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம். இதற்கான ஒப்பந்தப் பணிகளும் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் நீச்சல் குளம் எப்போதும் துாய்மையாகவும், சிறந்த சூழலிலும் பராமரிக்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படும்.
விரைவில் அனைத்துப் பணிகளையும் முடித்து, புதுச்சேரி நீச்சல் வீரர்களின் பயன்பாட்டுக்காக நீச்சல் குளத்தைத் திறக்க முடிவு செய்துள்ளோம்’ என்றனர்.
4 லட்சத்தில் மதில் சுவர்
நீச்சல் குளத்தைச் சுற்றிலும் மூன்று பக்கங்களில் மதில்சுவர் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு பக்கத்தில் மட்டும் மூங்கில்வேலி உள்ளது. அந்த மூங்கில்வேலியை அகற்றிவிட்டு, ரூ.4 லட்சம் செலவில் மதில்சுவர் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்த பணியை துவக்கி வைத்த அழகானந்தம் எம்.எல்.ஏ., விரைவில் நீச்சல் குளத்தை பயன்பாட்டிற்கு வர உத்தரவிட்டார்.