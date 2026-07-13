குற்றம் செய்தால் தப்பிக்க முடியாது தேசிய அளவில் புதுச்சேரி காவல் துறை அசத்தல்
குற்றம் செய்தால் தப்பிக்க முடியாது தேசிய அளவில் புதுச்சேரி காவல் துறை அசத்தல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 02:45 AM
புதுச்சேரி: குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்று தருவதில் புதுச்சேரி தேசிய அளவில் மூன்றாம் இடம் பிடித்துள்ளது.
தேசிய குற்றப் பதிவுகள் பணியகத்தின் 2024ம் ஆண்டுஅறிக்கை அண்மையில் வெளியானது. இதில்இந்தியா முழுமைக்குமான குற்ற வழக்குகளில் குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்று தரும் சராசரி விகிதம் வெறும் 53.31 சதவீதம் தான். ஆனால், புதுச்சேரி இதில் 87 சதவீதம் என்ற பிரம்மாண்டமான இலக்கை எட்டிப்பிடித்து பிரமிக்க வைத்துள்ளது.
தேசிய சராசரியை விட சுமார் 34 சதவீத புள்ளிகள் அதிகம். மிசோரம் 98 சதவீதம், டில்லி 89 சதவீதம் ஆகியவற்றுக்கு அடுத்தபடியாக, கேரளாவுடன் இணைந்து 87 சதவீதம் தண்டனை விகிதத்தோடு புதுச்சேரி மூன்றாவது இடத்தைப் பகிர்ந்து கொண்டுள்ளது.
சண்டிகர் மற்றும் நாகாலாந்து போன்ற மாநிலங்களை எல்லாம் பின்னுக்குத் தள்ளிவிட்டு, புதுச்சேரி இந்த இடத்தைப் பிடித்திருப்பது ஒட்டுமொத்த புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு கிடைத்த கவுரவம். குற்றவாளிகளைப் பிடிப்பது மட்டும் காவல்துறையின் வேலை கிடையாது. அவர்களை நீதிமன்றத்தின் முன் நிறுத்தி, துல்லியமான ஆதாரங்களுடன் தண்டனை பெற்றுத் தருவதில்தான் ஒரு மாநிலத்தின் காவல்துறையின் உண்மையான பலமே இருக்கிறது.
அந்த வகையில், இந்தியாவிலேயே குற்ற வழக்குகளில் தண்டனை பெற்றுத் தரும் விகிதத்தில், புதுச்சேரி நச் என்று மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்து இந்தியாவையே திரும்பிப் பார்க்க வைத்துள்ளது. ஒரு வழக்கில் தண்டனை கிடைப்பது என்பது வெறும் கைதுடன் முடிந்துவிடுவதில்லை. புதுச்சேரியின் இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் பல கட்டப் பணிகள் ஒளிந்திருக்கின்றன. வழக்கின் ஆரம்பகட்ட விசாரணையிலேயே காவல்துறை காட்டும் தீவிரம், காலம் கடந்த பழைய பாணி விசாரணையைத் தாண்டி, தடயவியல் மற்றும் அறிவியல் ஆதாரங்களுக்குக் கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் அடங்கியுள்ளன.
மேலும் அரசு வழக்கறிஞர்களின் தெளிவான மற்றும் வலுவான வாதங்கள், காவல்துறைக்கும், சட்டத்துறைக்கும் இடையிலான அசாத்தியமான ஒருங்கிணைப்பும் அடங்கியுள்ளது.எனவே இந்த சாதனையை புதுச்சேரி காவல் துறையினரும், வழக்கறிஞர்களும் இதனை சமூக வளைதளத்தில் ட்ரெண்டாக்கி வருகின்றனர்.