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போலி மருந்து வழக்கு எதிரொலி: புதுச்சேரி மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு அதிரடி மாற்றம்

போலி மருந்து வழக்கு எதிரொலி: புதுச்சேரி மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு அதிரடி மாற்றம்

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 10:48 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:43 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 10:48 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:43 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் மீண்டும் போலி மருந்து வழக்கு பூதாகரமாகி உள்ள நிலையில் மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி, அதிரடியாக காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கியூ பிரிவு போலீசார் கடந்த மாதம் ராமநாதபுரத்தில் நடத்திய சோதனையில், புதுச்சேரியில் தயாரிக்கப்பட்டு, இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற, போலி 'பிரிகாபலின்-150' (வலிப்பு எதிர்ப்பு மற்றும் நரம்பு வலி நிவாரண) மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.

அதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த 13ம் தேதி புதுச்சேரி மேட்டுப்பாளையத்தில் இயங்கி வந்த 'மெடினோக் ெஹல்த் கேர்' நிறுவனத்தை மேட்டுப்பாளையம் போலீசார் மற்றும் புதுச்சேரி மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தியதில், போலி மருந்து தயாரிப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு, நிறுவனத்திற்கு 'சீல்' வைக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து தமிழக பகுதியான பூத்துறையில் இயங்கி வந்த குடோனில் தமிழக மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் நடத்திய ஆய்வில் 625 வகையான போலி மருந்துகள் தயாரித்திருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

புதுச்சேரியில் கடந்தாண்டு கிளம்பிய போலி மருந்து வழக்கில் 26 பேர் கைது செய்யப்பட்டு, வழக்கு சி.பி.ஐ.,க்கு மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், மீண்டும் ஒரு போலி மருந்து வழக்கு கிளம்பியிருப்பது அரசுக்கு பெரும் தர்மசங்கடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முதல்கட்ட விசாரணையில், மருந்து தரக்கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள், மருந்து உற்பத்தி கம்பெனிகளில் ஆய்வு நடத்தாததே இந்த போலி மருந்து விவகாரத்திற்கு முக்கிய காரணமாக தெரிய வந்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, புதுச்சேரி மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரியான அனந்த கிருஷ்ணனை காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றம் செய்து நேற்று மாலை அதிரடியாக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

மேட்டுப்பாளையம் போலி மருந்து விவகாரம் வெளியான மறுநாளே சுகாதாரத்துறை செயலரான சவுத்ரி முகமது யாசின் அதிரடியாக மிசோராமிற்கு மாற்றப்பட்டார். தற்போது மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரி அனந்தகிருஷ்ணன் காத்திருப்போர் பட்டியலுக்கு மாற்றியிருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

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