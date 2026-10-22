ராமலிங்க சுவாமி கோவில் மடத்தின் 78ம் ஆண்டு துவக்க விழா கருத்தரங்கு
ராமலிங்க சுவாமி கோவில் மடத்தின் 78ம் ஆண்டு துவக்க விழா கருத்தரங்கு
UPDATED : அக் 11, 2026 05:58 PM
ADDED : அக் 11, 2026 05:54 PM
புதுச்சேரி: முதலியார்பேட்டை சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கம் (ராமலிங்க சவாமி கோவில் மடம்) சார்பில் வள்ளலாரின் 204வது பிறந்த நாள், ராமலிங்க சுவாமி கோவில் மடத்தின் 78வது ஆண்டு துவக்க விழா நேற்று நடந்தது.
விழாவையொட்டி, நடந்த திருவட்பா கருத்தரங்கிற்கு, வடலுார் தலைமை சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கத்தின் துணைத் தலைவரும், முதலியார்பேட்டை மடத்தின் நிர்வாக அறங்காவலருமான கோபாலகிருஷ்ணன் வரவேற்றார்.
மடத்தின் செயலாளர் சேரன் நோக்கவுரை ஆற்றினார். கருத்தரத்தில், பா.ம.க., மாநில அமைப்பாளர் மதியழகன், வன்னியர் சங்க தலைவர் வடிவேலு, மாநில நிர்வாகக்குழு தலைவர் கணபதி ஆகியோர் வாழ்த்தி பேசினர்.
தலைமை ஒருங்கிணைந்த சமரச சுத்த சன்மார்க்க சத்திய சங்கத்தின் தலைவர் கணேசனுக்கு, ‘சன்மார்க்க வாழ்நாள் சாதனையாளர் விருது வழங்கப்பட்டது. பாவலர் வேல்முருகன், சண்முகசுந்தரம், கெஜபதி, சீத்தாலட்சுமி, கலைவேந்தன், ஜெயந்தி ராஜவேலு, கோதண்டபாணி ஆகியோரின் வள்ளலார் குறித்த சொறிபொழிவு நடந்தது. சஜிதா கோபாலகிருஷ்ணன் நன்றி கூறினார்.
மாலை வள்ளலார் வாழ்வியல் வில்லுப்பாட்டு, தர்ஷினியின் அருட்பா பரதநாட்டியம், ராஜசேகரின் யோகா கலை நிகழ்ச்சி நடந்தது.