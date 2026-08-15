மாணவர் பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்கள் பதவியேற்பு விழா
மாணவர் பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்கள் பதவியேற்பு விழா
ADDED : ஆக 13, 2026 08:52 PM
வில்லியனுார்: ஊசுடேரி பாரத் வித்யாஷ்ரம் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர் பேரவை தேர்தலில் வெற்றி பெற்றவர்கள் பதவியேற்றனர்.
ஊசுடேரி பாரத் வித்யாஷ்ரம் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடப்பு கல்வி ஆண்டிற்கான மாணவ பேரவை தேர்தல் நடந்தது. அதில் வெற்றி பெற்ற மாணவர் தலைவர், தலைவி மற்றும் விளையாட்டு துறை தலைவர், தலைவி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோர் பதவியேற்பு விழா நடந்தது.
விழாவிற்கு பள்ளி தாளாளர் சந்தானகிருஷ்ணன் தலைமை தாங்கினார். பள்ளி முதல்வர் சாந்திஜெயசுந்தர் முன்னிலை வகித்தார். நிர்வாக அதிகாரி சங்கீதா கிேஷார் வரவேற்றார். சிறப்பு விருந்தினர்களாக புதுச்சேரி வனப்பாதுகாப்பு அதிகாரி அருள்ராஜன் ஐ.எப்.எஸ்., விஷ்ணுவரதன், உதயகுமார், அருணன் ஆகியோர் மாணவர்களுக்கு பதவி பிரமாணம் செய்துவைத்தனர்.
தொடர்ந்து ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் பள்ளியில் மாணவர் மன்றம் துவக்க விழா நடந்தது. பள்ளி மன்ற மாவட்டத் தலைவர் செந்தில்பாலாஜி மன்றத்தை திறந்து வைத்தார். பள்ளி மன்ற துணை ஆளுநர் கோபிநாதன் ஜோதி பங்கேற்று புதிய நிர்வாகிகளுக்கு பதவிகள் வழங்கினார்.
ஏற்பாடுகளைப் பள்ளி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலக ஊழியர்கள் செய்திருந்தனர்.