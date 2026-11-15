மருத்துவமனை ஊழியர்களுக்கு பராமரிப்பு படி உயர்வு: ஊதியத்துடன் புதிய விகிதத்தில் வழங்க உத்தரவு
மருத்துவமனை ஊழியர்களுக்கு பராமரிப்பு படி உயர்வு: ஊதியத்துடன் புதிய விகிதத்தில் வழங்க உத்தரவு
ADDED : நவ 13, 2026 10:02 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் அமைச்சுப் பணியாளர் அல்லாத ஊழியர்களுக்கான நோயாளி பராமரிப்புப் படியை உயர்த்தி அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதன்படி, இதுவரை ரூ.4,100 ஆக வழங்கப்பட்டு வந்தபடி ரூ.5,125 ஆகவும், ரூ.5,300 ஆக வழங்கப்பட்டு வந்த படி ரூ.6,625 ஆகவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
புதுச்சேரி அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார நிறுவனங்களில் நோயாளிகளைப் பராமரிக்கும் பணிகளில் அமைச்சுப் பணியாளர் அல்லாத ஊழியர்கள் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இவர்களுக்கு நோயாளி பராமரிப்புப் படி வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி 50 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, அதனடிப்படையில் புதுச்சேரி அரசு ஊழியர்களுக்கான நோயாளி பராமரிப்புப் படியையும் திருத்தி வழங்க வேண்டும் என்ற நடைமுறை ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, புதுச்சேரி அரசின் சுகாதாரத் துறை சார்பில் இதற்கான முன்மொழிவு தயாரிக்கப்பட்டு நிதித்துறையின் ஒப்புதலுக்கு அனுப்பப்பட்டது. இதனைப் பரிசீலித்த நிதித்துறை ஒப்புதல் அளித்ததைத் தொடர்ந்து, சுகாதாரத் துறை அரசு ஆணை வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, ஊதிய நிலை 8 மற்றும் அதற்கு கீழ் உள்ள ஊழியர்களுக்கு இதுவரை மாதம் ரூ.4,100 வழங்கப்பட்டு வந்த நோயாளி பராமரிப்புப் படி ரூ.5,125 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், ஊதிய நிலை 9 மற்றும் அதற்கு மேல் உள்ள ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த ரூ.5,300, தற்போது ரூ.6,625 ஆக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த உயர்த்தப்பட்டபடி, கடந்த 2024 ஜனவரி 1ம் தேதி முதல் கணக்கிடப்படும்.
இருப்பினும், திருத்தியமைக்கப்பட்ட நோயாளி பராமரிப்புப் படி இம்மாத ஊதியம் மற்றும் படிகளுடன் சேர்த்து வழங்கப்படும் என, அரசு ஆணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், 2024 ஜனவரி முதல் 2026 அக்டோபர் வரையிலான 34 மாதங்களுக்கான நிலுவைத் தொகையை 2027-–28ம் நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையில் கோரவும் அரசு முடிவு செய்துள்ளது. இதற்கான கூடுதல் நிதியை தற்போது கோராமல், சம்பந்தப்பட்ட துறைக்கு ஏற்கனவே ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதியிலிருந்தே உயர்த்தப்பட்ட படியை வழங்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான அரசாணையை கவர்னர், சுகாதார துறை செயலர் ஒப்புதலுடன் சார்பு செயலர் சவுமியா வெளியிட்டுள்ளார். இதன் மூலம் அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் தகுதியுள்ள 1,766 ஆயிரம் அமைச்சுப் பணியாளர் அல்லாத ஊழியர்கள் பயனடைய உள்ளனர்.