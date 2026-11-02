புதுச்சேரியில் விடுதலை நாள் விழா கோலாகலம்: முதல்வர் தேசிய கொடியேற்றி மரியாதை
புதுச்சேரியில் விடுதலை நாள் விழா கோலாகலம்: முதல்வர் தேசிய கொடியேற்றி மரியாதை
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 09:08 PM
இரண்டு படங்கள் முதல்வர் மரியாதை; கலை நிகழ்ச்சி
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி கடற்கரை சாலையில் நடந்த விடுதலை நாள் விழாவில், முதல்வர் ரங்கசாமி, தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து, போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார்.
புதுச்சேரி விடுதலை நாள் விழா அரசு சார்பில், நேற்று கடற்கரை காந்தி திடலில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டது. விழாவில், முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது. தொடர்ந்து தேசிய பாடல் பாடப்பட்டது.
முதல்வர் ரங்கசாமி காலை 9.00 மணிக்கு தேசிய கொடி ஏற்றி வைத்து, நடந்து சென்று போலீசாரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக் கொண்டார்.
பின், முதல்வர் பேசியதாவது:
இந்தியாவில் ஆங்கிலேயேர்களின் ஆட்சி 1947ம் ஆண்டு முடிவுக்கு வந்த போதிலும், பிரெஞ்சியர்கள் புதுச்சேரியை விட்டு வெளியேறவில்லை. பிரெஞ்சு ஆட்சியை எதிர்த்து, அரசியல் தலைவர்கள், தொழிலாளர்கள், விவசாயிகள், மாணவர் என, அனைத்து தரப்பினரும் பல்வேறு போராட்டங்களை நடத்தினர்.
அதன் விளைவாக பிரெஞ்சியர்கள் புதுச்சேரியை விட்டு வெளியேறினர். புதுச்சேரியில், சுப்பையா, செல்லான் நாயகர், அன்சாரி துரைசாமி, சுப்ரமணியம், எதுவார் குபேர், முத்துகுமரப்ப ரெட்டியார், வெங்கடசுப்பா ரெட்டியார், முத்துப்பிள்ளை போன்றோர் தலைமையிலும், காரைக்காலில், பக்கிரிசாமி பிள்ளை, அரங்கசாமி நாயக்கர், மரிசவேரி, லெயோன் சென்ழான் போன்றோர் தலைமையிலும், மாகேவில், குமரன், பரதன் போன்றோர் தலைமையிலும், ஏனாம் பகுதியில் ததாலா ரமணய்யா, காமிச்செட்டி போன்றோர் தலைமையில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று திரண்டு போராடினர்.
அதன் விளைவாக நாம் இந்த விடுதலையை அடைந்துள்ளோம். அந்த தியாக தலைவர்களுக்கு வீர வணக்கங்களை இத்தருணத்தில் உரித்தாக்கி கொள்வதில், மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
விடுதலைக்கு பிறகான வரலாற்றை திரும்பிப் பார்க்கையில், புதுச்சேரி தனது தனித்துவமான வரலாறு, பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரியத்தை தொடர்ந்து பாதுகாத்து வந்துள்ளதோடு, பெரிய மாநிலங்களுக்கு இணையாக பல்வேறு நிலைகளில் சிறப்பான வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளது.
இவ்வாறு முதல்வர் பேசினார்.
அணிவகுப்பு:: தொடர்ந்து பல்வேறு படை வீரர்களின் அணிவகுப்பு நடந்தது. முதலில், ஆயுதப்படை, போக்குவரத்து காவல், காவல் படை பிரிவு, ஐ.ஆர்.பி.என்., காவல் இசைக்குழு, கமாண்டோ, ஊர்க்காவல் படை பிரிவு, தீயணைப்பு துறை ஆகிய பிரிவினர் அணி வகுத்தனர்.
மாணவர் படைகள்:: என்.சி.சி., முதுநிலை தரைப்படை பிரிவு, முதுநிலை கடற்படை பிரிவு, முதுநிலை விமானபடை பிரிவு ஆகிய பிரிவுகள் அணி வகுத்தனர்.
பள்ளி மாணவர்கள்:: ஜீவானந்தம் அரசு ஆண்கள் மேனிலைப்பள்ளி, அன்னை சிவகாமி அரசு பெண்கள் மேனிலைப் பள்ளி, சுப்ரமணிய பாரதியார் மேல்நிலைப்பள்ளி, பிரசிடென்சி மேல்நிலைப் பள்ளி, பெத்தி செமினார் மேல்நிலைப் பள்ளி, குளூனி பெண்கள் மேனிலைப்பள்ளி மாணவர்கள் அணிவகுத்து சென்றனர்.
கலை நிகழ்ச்சிகள்:: கலைமாமணி குமரன் குழுவினரின் காளி ஆட்டம், அவுட்லாஸ்டர்ஸ் நடனகுழுவினரின் தேச பக்தி நடனம், ப்ளூ வேல் தற்காப்பு கலைக்குழுவின் சிலம்பம், கலைமாமணி சேகர் குழுவினரின் பம்பை உடுக்கை ஆட்டம், நாட்டிய சாஸ்த்ராலயா அகாடமி குழுவினரின் நடன நிகழ்ச்சி நடந்தது.
விழாவில், தற்காலிக சபாநாயகர் அன்பழகன், அமைச்சர்கள் நமச்சிவாயம், சிவக்கொழுந்து, அரசு கொறடா ஆறுமுகம், செல்வகணபதி எம்.பி., எம்.எல்.ஏ.,க்கள் வையாபுரி மணிகண்டன், ரவிக்குமார், அய்யப்பன், செந்தில், மோகன்தாஸ், கார்த்திகேயன், நாராயணசாமி, ராமு, தலைமை செயலர் சரத் சவுகான், கலெக்டர் குலோத்துங்கன், டி.ஜி.பி., ஷாலினி சிங், டி.ஐ.ஜி., சத்தியசுந்தரம், சீனியர் எஸ்.பி., கலைவாணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
விடுதலை நாள் விழாவையொட்டி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டிருந்தது.