விடுதலை நாள் விழாவை அதிகாரிகள் புறக்கணிப்பு: இந்திய கம்யூ., கண்டனம்
விடுதலை நாள் விழாவை அதிகாரிகள் புறக்கணிப்பு: இந்திய கம்யூ., கண்டனம்
UPDATED : நவ 01, 2026 06:48 PM
ADDED : நவ 01, 2026 06:48 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி விடுதலை நாள் விழாவை அரசு உயரதிகாரிகள் புறக்கணித்திருப்பது கண்டனத்திற்குரியது என, இந்திய கம்யூ., தெரிவித்தார்.
இந்திய கம்யூ., மாநில செயலாளர் சலீம் அறிக்கை:
சுப்பையா அவர்கள் பஞ்சாலை தொழிலாளர்களையும், பொது மக்களையும் ஒன்று திரட்டி புதுச்சேரி விடுதலை இயக்கத்தை நடத்தினார். இந்தியா விடுதலை பெற்றபிறகும், புதுச்சேரியில் இருந்து பிரெஞ்சுகாரர்கள் வெளியேறவில்லை.
அதன் பின் புதுச்சேரி விடுதலை போராட்டம் தீவிரமடைந்தது. இந்திய கம்யூ., சார்பில், நடந்த ஆயுதப் போராட்டத்தில் திருபுவனையில், பஞ்சாயத்து அலுவலகம் கைப்பற்றப்பட்டு தேசிய கொடியேற்றப்பட்டது.
சுமார் 23 கிராமங்கள் விடுதலை பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டு, இந்திய கம்யூ., சார்பில், இடைக்கால ஆட்சி அமைக்கப்பட்டது. இதன் பிறகு தான், பிரெஞ்சு அரசு கீழூர் ஓட்டெடுப்பு நடத்த சம்மதித்தது.
1954ம் ஆண்டு நவம்பர் 1ம் தேதி புதுச்சேரி விடுதலை பெற்றது. புதுச்சேரி விடுதலை நாளை நவம்பர் 1ம் தேதி கொண்டாட வேண்டும் என இந்திய கம்யூ., பெரும் முயற்சி எடுத்தது. தற்போது புதுச்சேரி விடுதலை நாள் விழாவில் அரசின் உயரதிகாரிகள் புறக்கணித்து உள்ளனர். அதேபோல் சுப்பையா சிலைக்கு இந்நாளில் மரியாதை செய்யப்படவில்லை.
இந்த இரண்டு சம்பவங்கம் கண்டனத்திற்குரியதாகும். இவ்வாறு கூறிப்பட்டுள்ளது.