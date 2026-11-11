இந்திய பொது நிர்வாக நிறுவனம் புதுச்சேரி கிளைக்கு விருது
இந்திய பொது நிர்வாக நிறுவனம் புதுச்சேரி கிளைக்கு விருது
UPDATED : நவ 10, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:23 PM
புதுச்சேரி: இந்திய பொது நிர்வாக நிறுவனத்தின் புதுச்சேரி கிளைக்கு விருது வழங்கப்பட்டது.
இந்திய பொது நிர்வாக நிறுவனத்தின் சார்பில், டில்லியில் 72ம் ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்தது. நிகழ்ச்சியில் 2025–26ம் ஆண்டிற்கான சிறப்பாக செயல்பட்ட பிராந்திய கிளைக்கான விருது புதுச்சேரி கிளைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்விருதினை துணை ஜனாதிபதியும், இந்திய பொது நிர்வாக நிறுவனத்தின் தலைவருமான ராதாகிருஷ்ணன் மற்றும் மத்திய இணை அமைச்சர் ஜிஜேந்திர சிங், இந்த நிறுவனத்தின் டில்லி தலைமை இயக்குநர் சுரேந்திரகுமார் பக்டே ஆகியோர் முன்னிலையில் புதுச்சேரி கிளையின் தலைவர் தனபால், இணை செயலாளர் ஜெயவிஜயனிடம் ஆகியோரிடம் வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த விருது புதுச்சேரி கிளை கடந்த 2020ம் ஆண்டு முதல் பெற்று வருகிறது. மேலும், நிர்வாக செயல்பாடுகள், பொதுநிர்வாக மேம்பாடு, பயிற்சி, ஆராய்ச்சி மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை தணிக்கை பணிகளில் ஆற்றி வரும் பங்களிப்பிற்கு விருது கிடைத்துள்ளது என, இந்நிறுவன தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.