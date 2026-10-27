புதுச்சேரியில் இறந்த வங்கதேசத்தவர் குறித்து உளவு பிரிவு விசாரணை
புதுச்சேரியில் இறந்த வங்கதேசத்தவர் குறித்து உளவு பிரிவு விசாரணை
UPDATED : அக் 26, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:07 PM
புதுச்சேரி: போலி ஆவணம் மூலம் புதுச்சேரியில் தங்கி வேலை செய்து பலியான வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர் குறித்து உளவு பிரிவு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கேரள மாநிலம் மலப்புரத்தை சேர்ந்தவர் முகமது என்பவர் புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன் எதிரே டீக்கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது கடையில் சுமோன் ஹொசைன்,25; என்பவர் கடந்த ஒன்றை மாதமாக டீ மாஸ்டராக வேலை செய்து வந்தார். இவர் கடையின் மேல் உள்ள அறையில் தங்கி இருந்தார்.
கடந்த 18ம் தேதி காலை வேலைக்கு வந்தவர் மதியம் 1.30 மணிக்கு உணவு சாப்பிட தனது அறைக்கு சென்றார். நீண்ட நேரம் ஆகியும் அவர் வராததால், உரிமையாளர் முகமது மாடியில் உள்ள அறைக்கு சென்போது, ஏ.சி., அவுட்டோர் யூனிட்டை பிடித்துக் கொண்டு சுமோன் ெஹாசைன் மயங்கி கிடந்தார்.
அதிர்ச்சியடைந்த உரிமையாளர் அவரது பனியனைப் பிடித்து இழுத்துப் பார்த்தபோது, வலது உள்ளங்கையில் மின்சாரம் பாய்ந்த காயம் இருப்பது தெரியவந்தது. அவரை சோதித்தபோது அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டது தெரியவந்தது.
இது குறித்த புகாரின் பேரில் முதலியார்பேட்டை போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரணை நடத்தினர். அதில், சுமோன் ெஹாசைன் திரிபுரா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர் போலீ ஆதார்கார்டு அளித்து வேலையில் சேர்ந்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அவரின் மொபைல்போனை பறிமுதல் செய்து, அதில் உள்ள எண்களை தொடர்பு கொண்ட போது, சுமோன் ெஹாசைன் வங்கதேசத்தை சேர்ந்துவர் என்பதும், அவர் சட்டவிரோதமாக இந்தியாவில் குடியேறியதும் தெரியவந்தது. தொடர் விசாரணையில், சுமோன் ெஹாசைன் சென்னையில் பலமாதங்களாக வேலை செய்து வந்ததும், அவரது சகோதரர் சேலத்தில் தங்கி உள்ளதும் தெரியவந்தது. இது குறித்து வங்கதேச ைஹ கமிஷனுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது.
வங்கதேச ைஹகமிஷன், மத்திய உளவு துறை மற்றும் புதுச்சேரி உளவுத் துறை விசாரணை நடத்தினர். இது தெடார்பாக நாளை வங்கதேச ைஹ கமிஷன் அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்த வருகின்றனர். அவர்கள் வந்தபிறகுதான் இறந்தவரின் உண்மையான பெயர் தெரியவரும். இதனால் இறந்தவர் உடல் பிரேதபரிசோதனை செய்யாமல் கதிர்காமம் அரசு மருத்துவகல்லுாரி மருத்துவமனையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இவரைப்போல் வங்கதேசத்தை சேர்ந்தவர்கள் தங்கி உள்ளனர் என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை நடக்கிறது.