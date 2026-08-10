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குறைந்த விலையில் தரமான பொருட்கள்: மாஜி அமைச்சர் கந்தசாமி பேட்டி

குறைந்த விலையில் தரமான பொருட்கள்: மாஜி அமைச்சர் கந்தசாமி பேட்டி

UPDATED : ஆக 09, 2026 05:13 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 05:13 PM ADDED : ஆக 09, 2026 05:00 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி உப்பளம் புதிய துறைமுக மைதானத்தில் 'தினமலர்' நாளிதழ் மற்றும் சத்யா நிறுவனம் இணைந்து மாபெரும் வீட்டு உபயோக பொருட்கள் கண்காட்சி நடந்து வருகிறது. இக்கண்காட்சியை முன்னாள் அமைச்சர் கந்தசாமி நேற்று பார்வையிட்டார். கண்காட்சியில் உள்ள அரங்குகளை பார்வையிட்ட அவர் கூறியதாவது;

'தினமலர' எக்ஸ்போ ஆண்டுதோறும் புதுச்சேரியில் நடத்தப்படுகிறது. புதுச்சேரி மட்டுமின்றி, தமிழக மக்களும் பயன்பெறுகின்றனர். தரமான பொருட்கள் குறைந்த விலையில் ஒரே இடத்தில் கிடைக்கிறது. பொதுமக்கள், மாணவர்கள் பெரிதும் பயன்பெறுகின்றனர். உணவு தயாரிப்பதற்கான பொருட்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து பொருட்களும் இங்கு கிடைக்கிறது. பிரம்மாண்டமான இடத்தில் எக்ஸ்போ நடத்தும் தினமலர் நிர்வாகத்திற்கு நன்றி என்றார்.

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