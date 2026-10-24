பாரதிதாசன் கல்லுாரி மாணவியருக்கு அறிமுகம் மற்றும் வழிகாட்டுதல் நிகழ்வு
பாரதிதாசன் கல்லுாரி மாணவியருக்கு அறிமுகம் மற்றும் வழிகாட்டுதல் நிகழ்வு
UPDATED : அக் 16, 2026 07:50 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:46 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி பாரதிதாசன் அரசு மகளிர் கல்லுாரியின், முதலாம் ஆண்டு மாணவியருக்கான அறிமுகம் மற்றும் வழிகாட்டுதல் நிகழ்வு நடந்தது.
கல்லுாரியின் உள்தர மதிப்பீட்டு உறுதி அளிப்புக் குழு சார்பில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு, உறுதி அளிப்புக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் சாகுல் ஹமீது வரவேற்றார். கல்லுாரி முதல்வர் மதிவாணன் தலைமை தாங்கினார். துறைத் தலைவர்கள் சிவகுமார், சோமசுந்தரம், சுரேஷ், நிஷா ஷர்மா, சரவணன், சேதுபதி, கோரக் சாவ்லா, ரியாஸ் கான், திரிபுரசுந்தரி, செல்வம், ஷகிலா, முனைவர் ரங்கசாமி, ராஜலட்சுமி, பிரசூன் மலர்விழி ரவி ஆகியோர், தங்களது துறைகள் வழங்கும் வாய்ப்புகள் குறித்து விளக்கினர்.
நாட்டு நலப்பணித்திட்டம், தேசிய மாணவர் படை, பகடி வதைத் தடுப்புக் குழு, உள் புகார் குழு, மாணவியர் குறைகள் தீர்ப்புக் குழு உள்ளிட்ட கல்லுாரியில் உள்ள பல்வேறு குழுக்கள் மற்றும் அவற்றின் செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
இதில், 900க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் பங்கு பெற்றுப் பயனடைந்தனர். ஏற்பாடுகளை கல்லுாரியின் உள்தர மதிப்பீட்டு உறுதி அளிப்புக் குழு உறுப்பினர்கள் முருகன், பிரகாஷ், வேங்கடாசலாபதி, சுரேஷ்குமார், சிவக்குமார், ஷோபனா, சுவர்ணலதா, சந்திரா, சிவப்ரியா, தனலட்சுமி, குப்புசாமி ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.