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﻿ ஜவகர் நவோதயா வித்யாலயா மாணவர் சேர்க்கை நீட்டிப்பு

﻿ ஜவகர் நவோதயா வித்யாலயா மாணவர் சேர்க்கை நீட்டிப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 04:02 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:02 AM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி ஜவகர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக் கான காலவரம்பு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக, முதல்வர் கண்ணதாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி ஜவகர் நவோதயா வித்யாலயா முதல்வர் கண்ணதாசன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு :

வரும் 2027-28ம் கல்வி ஆண்டில் ஜவகர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிகளில் 6ம் வகுப்பு சேருவதற்காக ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய காலவரம்பு நிர்வாக கார ணங்களுக்காக நாளை 10ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப் பட் டுள்ளது. தேர்வாளர்கள் www.navodaya.gov.in அல்லது https://cbseitems.rcil.gov.in/nvs என்ற இணையதளத்தை பார்வையிட்டு இலவசமாக விண்ணப்பிக் கலாம். இதுவரை விண்ணப் பிக்காத விண்ணப்பதாரர்களின் பெற்றோர் இந்த அரிய வாய்ப்பை தவறாமல் பயன் படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.

விண்ணப்பங்களில் திருத்தம் செய்வதற்கான கால அவகாசம் வரும் 11ம் தேதி முதல் 12ம் தேதி வரை உள்ளது. பதிவு செய்துள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வு மொழி, வகை, பாலினம், வசிப்பிட பகுதி, மாற்றுத்திறனாளி நிலை ஆகிய விபரங்களில் தேவையான திருத்தங்களை மட்டும் மேற்கொள்ளலாம் என, தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி ஜவகர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கைக் கான காலவரம்பு நீட்டிக்கப் பட்டுள்ளதாக, முதல்வர் கண்ணதாசன் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுச்சேரி ஜவகர் நவோதயா வித்யாலயா முதல்வர் கண்ணதாசன் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு :

வரும் 2027-28ம் கல்வி ஆண்டில் ஜவகர் நவோதயா வித்யாலயா பள்ளிகளில் 6ம் வகுப்பு சேருவதற்காக ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய காலவரம்பு நிர்வாக கார ணங்களுக்காக நாளை 10ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப் பட் டுள்ளது. தேர்வாளர்கள் www.navodaya.gov.in அல்லது https://cbseitems.rcil.gov.in/nvs என்ற இணையதளத்தை பார்வையிட்டு இலவசமாக விண்ணப்பிக் கலாம். இதுவரை விண்ணப் பிக்காத விண்ணப்பதாரர்களின் பெற்றோர் இந்த அரிய வாய்ப்பை தவறாமல் பயன் படுத்தி கொள்ள வேண்டும்.

விண்ணப்பங்களில் திருத்தம் செய்வதற்கான கால அவகாசம் வரும் 11ம் தேதி முதல் 12ம் தேதி வரை உள்ளது. பதிவு செய்துள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வு மொழி, வகை, பாலினம், வசிப்பிட பகுதி, மாற்றுத்திறனாளி நிலை ஆகிய விபரங்களில் தேவையான திருத்தங்களை மட்டும் மேற்கொள்ளலாம் என, தெரிவித்துள்ளார்.

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