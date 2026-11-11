நகை வியாபாரியிடம் ஆன்லைன் மூலம் ரூ.1.90 லட்சம் மோசடி: போலீஸ் விசாரணை
நகை வியாபாரியிடம் ஆன்லைன் மூலம் ரூ.1.90 லட்சம் மோசடி: போலீஸ் விசாரணை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:21 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:19 AM
விழுப்புரம்: விக்கிரவாண்டியில் கவரிங் நகை வியாபாரியை ஆன்லைன் மூலம் ஏமாற்றி 1.90 லட்சம் ரூபாயை மோசடி செய்த நபரை போலீ சார் தேடி வருகின்றனர்.
விக்கிரவாண்டியை சேர்ந்த பெண் ஒருவர் கவரிங் நகை வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இவர், கடந்த 1ம் தேதி தனது மொபைல் போனில் உள்ள முக நுாலை பார்த்து கொண்டிருந்தார். அப்போது, கார்டன் ஜூட் என்ற கணக்கில் இருந்து ஒரு நபர் சாட் செய் துள்ளார். அவர், லண்டனில் டாக்டராக பணிபுரிவதாகவும், வாட்ஸ் ஆப் எண்ணைக் கேட்டு பெற்றுள்ளார்.
பின், தினமும் அவர், அந்த பெண் வியாபாரியிடம் பேசி பழகிய பின், அவரின் பிறந்தநாள் பரிசாக சில கிப்ட் பார்சலை அனுப்பி வைப்பதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இதையடுத்து, அந்த பெண் வியாபாரி தொடர்பு கொண்ட நபர், தான் டில்லி சர்வதேச விமான நிலையத்தில் இருந்து பேசுவதாகவும், பார்சலை பெற டெலிவரி கட்டணம், கரன்சி மதிப்பு மாற்றம், கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் ஆகியவற்றிற்காக பணம் கட்ட வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.
இதை உண்மையென நம்பிய அந்த பெண் வியாபாரி, கடந்த 6ம் தேதி அந்த நபர் கூறிய ‘ஜிபே’ கணக்கிற்கு 95 ஆயிரம் ரூபாயும், 7ம் தேதி அந்த நபரின் வங்கி கணக்கிற்கு 95 ஆயிரம் ரூபாய் என மொத்தம் 1 லட்சத்து 90 ஆயிரம் ரூபாயை அனுப்பியுள்ளார்.
பின், அந்த நபர் மேலும் பணம் கேட்ட போதுதான் பணத்தை இழந்த விஷயம் பெண் வியாபாரிக்கு தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, பெண் வியாபாரி அளித்த புகாரின் பேரில், விழுப்புரம் சைபர் கிரைம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து மர்ம நபரை தேடி வருகின்றனர்.