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/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ மாணவர் சேர்க்கைக்கு பணம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம்:  பொதுமக்களுக்கு ஜிப்மர் நிர்வாகம் வேண்டுகோள்  

மாணவர் சேர்க்கைக்கு பணம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம்:  பொதுமக்களுக்கு ஜிப்மர் நிர்வாகம் வேண்டுகோள்  

மாணவர் சேர்க்கைக்கு பணம் கொடுத்து ஏமாற வேண்டாம்:  பொதுமக்களுக்கு ஜிப்மர் நிர்வாகம் வேண்டுகோள்  

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 07:23 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:21 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 07:23 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 07:21 PM

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புதுச்சேரி: ஜிப்மர் மாணவர்கள் சேர்க்கையில் போலியான வாக்குறுதிகளை நம்ப வேண்டாம் என பொதுமக்களுக்கு ஜிப்மர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

இது குறித்து ஜிப்மர் மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பு:

ஜிப்மரில் பல்வேறு கல்விப் பாடப்பிரிவுகளில் அதிகாரப்பூர்வ நடைமுறைக்கு புறம்பாக மாணவர் சேர்க்கை பெற்றுத் தருவதாக சிலர் கூறி வருவதாக கவனத்தில் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. புகாரும் வந்துள்ளது.

ஜிப்மரில் அனைத்து பாடப்பிரிவுகளுக்குமான மாணவர் சேர்க்கை முற்றிலும் விதிமுறைகள்படி முழுமையான வெளிப்படைத்தன்மையுடன் நடந்து வருகின்றது. குறிப்பாக தகுதி அடிப்படையிலும் மட்டுமே இந்த மாணவர் சேர்க்கை நடக்கின்றது.

இளநிலை, முதுநிலை மற்றும் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி படிப்புகளுக்கான சேர்க்கைகள், மத்திய அளவிலான நுழைவுத் தேர்வுகள், கலந்தாய்வு மற்றும் இடஒதுக்கீட்டு நடைமுறைகளால் நடக்கின்றது. குறிப்பாக மூலம் நீட் போன்ற தேசிய அதிகார அமைப்புகளால் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

எம்.எஸ்.சி., நர்சிங், இணை சுகாதார அறிவியல், முனைவர் பட்ட மேலாய்வு ஆராய்ச்சி கல்வி மற்றும் சில கல்வி பாடப் பிரிவுகளுக்கான சேர்க்கைகள், ஜிப்மர் அறிவிக்கும் அதிகாரப்பூர்வ நுழைவுத் தேர்வுகள் மூலம் நடத்தப்படுகின்றன. மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பான அனைத்து தகவல்களும் ஜிப்மர் வெளியிடும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை மட்டுமே நம்ப வேண்டும்.

மேலும், ஜிப்மரில் பணியாற்றும் எந்த ஊழியரானாலும், முன்னாள் ஊழியரானாலும், முகவர், இடைத்தரகர் அல்லது ஜிப்மர் ஊழியர்களின் உறவினர்களானாலும், எந்தவொரு படிப்பிற்கும் மாணவர் சேர்க்கையை ஏற்பாடு செய்யவோ, செல்வாக்கு செலுத்தவோ அல்லது உறுதி செய்யவோ எந்த அதிகாரமும் இல்லை. மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றோர்களை ஏமாற்றும் நோக்கத்துடன் இப்படி வலை விரிக்கின்றனர். எனவே பொதுமக்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் ஜிப்மரில் சேர விரும்பும் விண்ணப்பதாரர்கள் இத்தகைய போலியான வாக்குறுதிகள் மற்றும் தவறான தகவல்களை நம்ப வேண்டாம. சீட் பெற்று தருவதாக யாரேனும் பணம் அல்லது வேறு எந்தவொரு சலுகையையும் கோரினால், அதனை முற்றிலும் தவிர்க்க வேண்டும்.

மாணவர் சேர்க்கையில் வெளிப்படைத்தன்மை பேணுவதில் ஜிப்மர் உறுதியாக உள்ளது. மாணவர் சேர்க்கை தொடர்பாக நடைபெறும் மோசடி, ஆள்மாறாட்டம் அல்லது ஏமாற்று நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக ஜிப்மர் கடுமையான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளும்.

இவ்வாறு செய்தி குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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