/உள்ளூர் செய்திகள்/புதுச்சேரி/ஜிப்மர் ஊழியர் தற்கொலை: போலீசார் விசாரணை
UPDATED : நவ 10, 2026 06:35 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:25 PM
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புதுச்சேரி: வயிற்று வலி காரணமாக நெட்வொர்க் இன்ஜினியர் எலி பேஸ்ட் சாப்பிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
மூலகுளம் சாலைத் தெருவை சேர்ந்தவர் வினுசீனுவாசன்,37. இவர், ஜிப்மரில் நெட்வொர்க் இன்ஜியராக பணி புரிந்து வந்தார். இவருக்கு நீண்ட நாட்களாக வயிற்று வலி பிரச்னை இருந்துள்ளது. இது குறித்து அவரது மனைவி செவ்வந்தியிடம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் தெரிவித்திருந்தார். கடந்த 8ம் தேதி குளிர்பானத்தில் எலி பேஸ்ட் கலந்து குடித்தார். இதனையறிந்த உறவினர்கள் அவரை ஜிப்மரில் அனுதித்தனர்.
இந்நிலையில் நேற்று அதிகாலை வினுசீனுவாசன் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார். இது குறித்து அவரது மனைவி கொடுத்த புகாரின் பேரில், டி நகர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.