விபத்தை தடுக்க கூட்டு கள ஆய்வு நடத்த அழைப்பு: கிருமாம்பாக்கம் தெற்கு போக்குவரத்து போலீஸ் தீவிரம்
விபத்தை தடுக்க கூட்டு கள ஆய்வு நடத்த அழைப்பு: கிருமாம்பாக்கம் தெற்கு போக்குவரத்து போலீஸ் தீவிரம்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:07 PM
பாகூர்: பாகூர் அருகே வாய்க்காலில் கார் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளான சம்பவத்தை தொடர்ந்து, விபத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள, கிருமாம்பாக்கம் தெற்கு போக்குவரத்து போலீசார் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர்.
இது குறித்து கிருமாம்பாக்கம் தெற்கு போக்குவரத்து போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் தன்வந்திரி, பொதுப்பணித்துறை (தெற்கு) சாலை பராமறிப்பு பிரிவுக்கு அனுப்பி உள்ள கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது; நாகப்பட்டினம் – விழுப்புரம் புறவழிச் சாலையிலிருந்து புதுச்சேரி நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்கள், கன்னியக்கோவில் – பாகூர் சாலை மற்றும் பரிக்கல்பட்டு – முள்ளோடை சாலையை பயன்படுத்தி வருகின்றன.
இந்தச் சாலைகளில் உள்ள வளைவுகள், சாலையோர மரங்கள் மற்றும் பாசனக் கால்வாய்கள், சாலைப் பயனாளர்களுக்குப் பெரும் அபாயத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. பாகூர் – கன்னியக்கோவில் சாலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கால்வாயில் கார் விழுந்ததில் 5 பேர் உயிர் தப்பினர்.
விபத்து நடந்த இடத்தில், கால்வாயின் ஓரத்தில் தடுப்புச் சுவரோ அல்லது பாதுகாப்புத் தடுப்போ இல்லை. எனவே, மேற்கூரிய சாலை பகுதியில், உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை இறுதி செய்வதற்காக, பொதுப்பணித்துறை (சாலைகள்), (நீர்பாசனம்), உள்ளாட்சி நிர்வாகம் மற்றும் போக்குவரத்து காவல்துறை அதிகாரிகளை உள்ளடக்கி, ஒரு கூட்டு கள ஆய்வை நடத்த வேண்டும். கூட்டு கள ஆய்வை விரைவில் ஏற்பாடு செய்து, தேவையான பாதுகாப்புப் பணிகளை, முன்னுரிமை அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.