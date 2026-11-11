காரைக்கால் கஞ்சா விற்பனை வழக்கு: குற்றவாளிக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை
காரைக்கால் கஞ்சா விற்பனை வழக்கு: குற்றவாளிக்கு 10 ஆண்டுகள் சிறை
UPDATED : நவ 10, 2026 10:28 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:13 PM
காரைக்கால்: காரைக்காலில் கஞ்சா விற்பனை செய்த வழக்கில் முக்கிய குற்றவாளிக்கு 10 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறை தண்டனை, ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
புதுச்சேரி, காரைக்கால் நகர போலீஸ் ஸ்டேஷன் எல்லைப் பகுதியில் கடந்த 2023ம் ஆண்டு இளைஞர்களுக்கு சிலர் கஞ்சா விற்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது.
போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, நாகப்பட்டினம், தனியார் கல்லுாரியில் பயிலும் தேனி, கம்பத்தை சேர்ந்த சதீஷ், காரைக்காலைச் சேர்ந்த அவரது நண்பர்களான விஜய்சன், பைசல் ரகுமான் ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
விசாரணையில் சதீஷின் தந்தை சுரேஷ், 44; மூலம் காரைக்கால் பகுதியில் கஞ்சா விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, சுரேஷை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
காரைக்கால் மாவட்ட நீதிபதி மோகன் முன்னிலையில் வழக்கு விசாரணை நடந்து வந்த நிலையில், நேற்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது. அதில், முக்கிய குற்றவாளியான சுரேஷுக்கு 10 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத்தண்டனை, ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம், அபராதத் தொகை செலுத்த தவறினால் மேலும் 6 மாதங்கள் சிறை தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
மேலும், இவ்வழக்கில் தொடர்புடைய சதீஷ், விஜய்சன், பைசல் ரகுமான் ஆகிய மூவருக்கும் தலா ரூ.10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.