பிட்காயினில் முதலீடு செய்தால் லாபம் என கூறி காரைக்கால் மூதாட்டியிடம் ரூ.12.12 லட்சம் மோசடி
பிட்காயினில் முதலீடு செய்தால் லாபம் என கூறி காரைக்கால் மூதாட்டியிடம் ரூ.12.12 லட்சம் மோசடி
UPDATED : அக் 13, 2026 02:08 AM
ADDED : அக் 13, 2026 02:06 AM
காரைக்கால்: காரைக்காலில் பிட்காயினில் முதலீடு செய்தால் 4 மடங்கு பணம் கிடைக்கும் என ஆசை வார்த்தை கூறி, மூதாட்டியிடம் ரூ.12. 12 லட்சம் மோசடியில் ஈடுபட்ட 4 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
காரைக்கால், லெமர் வீதி, முதல் குறுக்குத் தெருவை சேர்ந்த ராஜ் மனைவி மார்கிரேட், 67. இவரது மகள் லில்லிமலர் இறந்துவிட்ட நிலையில், அவரது கணவர் செல்வராஜ் மற்றும் பேத்தி கிரேசி மேரி ஸ்டால்லா, 27; ஆகியோர் மார்கிரேட்டுடன் வசித்து வருகின்றனர்.
மார்கிரேட் வீட்டில் மளிகைக் கடை நடத்தி வந்தபோது, தர்மபுரத்தைச் சேர்ந்த நுார்முஹமது கபீர் என்பவர் கடைக்கு வந்து செல்லும்போது பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது, தனது பேத்தியின் திருமணச் செலவுக்குப் போதிய பணம் இல்லை என மார்கிரேட் அவரிடம் கூறியுள்ளார்.
இந்நிலையில், நுார் முஹமது கபீர், பிட்காயினில் முதலீடு செய்தால் 4 மடங்கு லாபம் கிடைக்கும் என மார்கிரேட்டியிடம் ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார். இதை நம்பிய மார்கிரேட், தனது பேத்தி கிரேசி மேரி ஸ்டெல்லாவுடன் இணைந்துகடந்த 2022ம் ஆண்டு ஏப்.2ம் தேதி முதல் பல்வேறு தவணைகளாகப் ரூ.12.12 லட்சம் நுார் முஹமது கபீரிடம் கொடுத்துள்ளார்.
பணத்தை பெற்றுக் கொண்ட நுார் முஹமது கபீர், முதலீடு செய்த லாபம் மற்றும் வாங்கிய பணத்தையும் மார்கிரேட்டியிடம் திரும்ப கொடுக்காமல் அலைகழித்து வந்துள்ளார்.
இதற்கிடையே, மார்கிரேட் பேத்தியுடன் நுார் முஹமது கபீரின் வீட்டிற்குச் சென்று கொடுத்த பணத்தை திரும்ப கேட்டபோது, நுார் முஹமது கபீர், அவரது அக்கா ஜின்னத்துள் பிரதோஷ், அவரது கணவர் அசார் மற்றும் தம்பி ஆசிக் ஆகியோருடன் இணைந்து இருவரை ஆபாசமாக திட்டி கொலை மிரட்டல்விடுத்தனர்.
இதுகுகுறித்து மார்கிரேட் காரைக்கால் நகர போலீஸ் ஸ்டேஷனில் நேற்று புகார் அளித்தார். அதன்பேரில், போலீசார் நுார் முஹமது கபீர், ஜின்னத்துள் பிரதோஷ், அசார், ஆசிக் ஆகியோர் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.