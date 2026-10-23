காரைக்கால் விவசாயி பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பில் அசத்தல் புதுச்சேரி அரசு ஊக்குவிக்காததால் வேதனை
காரைக்கால் விவசாயி பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பில் அசத்தல் புதுச்சேரி அரசு ஊக்குவிக்காததால் வேதனை
UPDATED : அக் 22, 2026 06:31 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:26 PM
காரைக்கால்: காரைக்காலில் பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்புக்கு அரசு ஊக்கம் அளிக்காத நிலையில்,தமிழக அரசு ஆலோசனையுடன் மல்பெரி செடிகளைப் பயிரிட்டு வெண்பட்டு உற்பத்தியில் ஈடுப்படும் விவசாயி அதத்திவருகின்றார்.
காரைக்கால் மாவட்டம் திருநள்ளாறு பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன் 60. சுமார் 40 ஆண்டுகளாக விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு வரும் இவர், நெல், கரும்பு, வாழை உள்ளிட்ட பல்வேறு பயிர்களைச் சாகுபடி செய்து வருகிறார். மாற்றுப் பயிர் சாகுபடியில் ஆர்வம் கொண்ட இவர், தற்போது தனது வயலில் சுமார் ஒன்றரை ஏக்கர் பரப்பளவில் பட்டுப்பூச்சிகளுக்கு உணவாகப் பயன்படும் மல்பெரி செடிகளைப் பயிரிட்டுள்ளார்.
மல்பெரி இலைகளை உணவாகக் கொண்டு பட்டுப்புழுக்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன. இதன் மூலம் வெண்பட்டுக் கூடுகளை உற்பத்தி செய்ய முடியும். இந்தத் தொழில் குறித்து தமிழக அரசு மற்றும் நண்பர்கள் மூலம் ராஜேந்திரன்,அவர்களின் ஆலோசனையுடன் மல்பெரி சாகுபடி மற்றும் பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பில் ஈடுபடத் துவங்கினார்.
.முதற்கட்டமாக, சுமார் 10 தொகுப்பு பட்டுப்பூச்சி முட்டைகள் மூலம் 4,000 பட்டுப்புழுக்களை வளர்த்து, பட்டுக்கூடுகளை உற்பத்தி செய்துள்ளார். அவற்றைத் தமிழக வியாபாரிகளிடம் விற்பனை செய்து சுமார் ரூ.8 ஆயிரம் வருவாய் ஈட்டியுள்ளார். இதையடுத்து, தற்போது தனது வீட்டில் தனியாக வளர்ப்புக் கூடம் அமைத்து, 30 முட்டைகள் மூலம் சுமார் 15 ஆயிரம் பட்டுப்புழுக்களை வளர்த்து வெண்பட்டு உற்பத்தியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார்.
இதுகுறித்து விவசாயி ராஜேந்திரன் கூறியதாவது:
திருநள்ளாறு பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக நெல்,கரும்பு,சோளம், பருத்தி உள்ளிட்ட பயிர்களைச் சாகுபடி செய்து வருகிறோம். மாற்று விவசாயம் செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில், தமிழகத்தில் உள்ள நண்பர்களின் ஆலோசனையுடன் மல்பெரி செடிகளைப் பயிரிட்டு பட்டுப்புழு வளர்ப்பைத் தொடங்கினேன்.
இதுகுறித்து வேளாண் துறை அதிகாரிகளிடம் ஆலோசனை கேட்டபோது, இப்பகுதி மண்ணுக்கு இந்தச் சாகுபடி ஏற்றதாக இருக்காது என்று தெரிவித்தனர். இருப்பினும், விடாமுயற்சியுடன் மல்பெரி செடிகளை வளர்த்து, தமிழகத்தில் இருந்து பட்டுப்புழு முட்டைகளை வாங்கி வந்து வளர்ப்புப் பணியை மேற்கொண்டு வருகிறேன்.பட்டுப்புழுக்களுக்கு முறையான உணவு, பராமரிப்பு மற்றும் நோய்த் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியம். உரிய முறையில் வளர்த்தால் குறுகிய காலத்திலேயே பட்டுக்கூடுகளை உற்பத்தி செய்து வருவாய் ஈட்ட முடிகிறது.
மாதந்தோறும் சுமார் 20 முட்டைகள் மூலம் 12 கிலோ பட்டுக்கூடுகள் கிடைத்தன. அவற்றை விற்பனை செய்து சுமார் ரூ.8 ஆயிரம் வருவாய் பெற்றேன். தற்போது 30 முட்டைகள் மூலம் சுமார் 20 கிலோ பட்டுக்கூடுகளை உற்பத்தி செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளேன்.
ஒரு கிலோ ரூ.900 வரை விற்பனை செய்யப்படுவதால், 20 கிலோ கிடைத்தால் ரூ.18 ஆயிரம் வருவாய் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கிறேன்.தமிழகத்தில் பட்டுப்புழு வளர்ப்புக்கு மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகள் மூலம் பல்வேறு உதவிகள் வழங்கப்படுவதாகத் தெரிகிறது. ஆனால், புதுச்சேரி மாநிலத்தில் விவசாயிகளுக்கு இதுபோன்ற தொழிலில் போதிய ஊக்கமும் வழிகாட்டுதலும் கிடைப்பதில்லை என்பது வேதனையாக உள்ளது.
பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பு மூலம் விவசாயிகளுக்கு கூடுதல் வருமானம் கிடைப்பதுடன், பாரம்பரிய விவசாயத்துடன் மாற்றுத் தொழிலையும் மேற்கொள்ள முடியும். எனவே, திருநள்ளாறு தொகுதியைச் சேர்ந்த வேளாண் அமைச்சர் மற்றும் புதுச்சேரி அரசு, பட்டுப்புழு வளர்ப்பை ஊக்குவிக்கவும், மானியம் மற்றும் தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அரசு உரிய ஆதரவு அளித்தால், காரைக்கால் பகுதியில் மேலும் பல விவசாயிகள் இத்தொழிலில் ஈடுபட வாய்ப்பு ஏற்படும் என்று கூறினார்.