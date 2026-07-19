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பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக் போட்டி: காரைக்கால் அணி 4வது வெற்றி

பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக் போட்டி: காரைக்கால் அணி 4வது வெற்றி

UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:56 PM

ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM

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UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:56 PM ADDED : ஜூலை 19, 2026 07:31 PM

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புதுச்சேரி: பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக் 3வது சீசனின் 23வது போட்டியில் ஜெனித் ஏனாம் ராயல்ஸ் அணியை 29 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் காரைக்கால் நைட்ஸ் அணி வீழ்த்தியது.

ஸ்ரீராம் கேபிடல் வழங்கும், பாண்டிச்சேரி பிரீமியர் லீக் 3வது சீசன் கடந்த 7ம் தேதி துவங்கி நடந்து வருகிறது. அதன், 23வது போட்டியில் காரைக்கால் நைட்ஸ் அணி, ஜெனித் ஏனாம் ராயல்ஸ் அணி மோதியது.

முதலில் பேட்டிங் செய்த காரைக்கால் நைட்ஸ் அணி 7 விக்கெட்களை இழந்து 171 ரன்கள் எடுத்தது. அணியின் கவுதம் சாஸ்த்ரி 28 பந்துகளில் 44 ரன்களும், எப்.அமன் 22 பந்துகளில் 37 ரன்களும், அம்ரிதேஷ் 18 பந்துகளில் 34 ரன்களும் எடுத்தனர். ஏனாம் அணியின் சதீஷ் ஜாங்கிர் 3 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார்.

பின், 172 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய ஏனாம் அணியின் ஆதித்யா கர்வால் 16 பந்துகளில் 31 ரன்கள் எடுத்தார். பவர்பிளே ஓவர்களில் 58 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில், அதன் பின் அடுத்தடுத்து விக்கெட்களை இழந்து 20 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 142 ரன்கள் எடுத்து தோல்வி அடைத்தது. காரைக்கால் அணியின் ஆதித்யா சிங் 4 விக்கெட்களையும், பவன் சங்கர் 2 விக்கெட்களை வீழ்த்தினர். 4 விக்கெட்களை வீழ்த்திய ஆதித்யா சிங் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

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