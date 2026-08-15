சாலையில் மயங்கி விழுந்த சமையலரின் பைக் திருட்டு

ADDED : ஆக 14, 2026 07:44 PM
திருபுவனை: திருபுவனை அருகே மயங்கி விழுந்த ஓட்டல் சமையல் மாஸ்டரின் பைக், மொபைல் போன், பணத்தை திருடிச்சென்ற நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், அணிலாடி, கீழ்வைலாமுர் அடுத்த பிடாரிப்பட்டு மெயின் ரோட்டை சேர்ந்தவர் ஆரோக்கியதாஸ், 43; புதுச்சேரி, வடமங்கலத்தில் உள்ள கீர்த்தனா ஓட்டலில் சமையல் மாஸ்டராக வேலை செய்து வருகிறார்.
கடந்த ஆண்டு அக்., 6ம் தேதி ஓட்டல் பணி முடிந்து இரவு 11:00 மணிக்கு கண்டமங்கலம் வழியே விழுப்புரம் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார். உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்த அவர், திருவாண்டார் கோவில் மேம்பாலத்தின் மீது சென்றபோது மயங்கி விழுந்தார்.
சுயநினைவு தெளிந்து எழுந்து பார்த்தபோது தனது பைக், பாக்கெட்டில் இருந்த ரூ. 1,200 ரொக்கம், மொபைல் போன் ஆகியவற்றை காணவில்லை.
இதுகுறித்து ஆரோக்கியதாஸ் நேற்று முன்தினம் 13ம் தேதி திருபுவனை காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின் பேரில், சப் இன்ஸ்பெக்டர் ராஜேஷ் மற்றும் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.