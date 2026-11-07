உழவர்கரை அரசு பள்ளியில் சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:04 PM
புதுச்சேரி: உழவர்கரை அரசு மேல்நிலை பள்ளியில் மாணவர்களுக்கான சட்ட விழிப்புணர்வு மற்றும் ஆளுமை மேம்பாடு பயிற்சி முகாம் நடந்தது.
பள்ளி துணை முதல்வர் மீனாட்சி தலைமை தாங்கினார். உடற்கல்வி ஆசிரியர் பழனிச்சாமி வரவேற்றார். தலைமையாசிரியர் சார்மி ஜோசப்பின் முன்னிலை வகித்தார். மாநில சட்ட உதவிகள் ஆணைய செயலர் நீதிபதி ரமேஷ் முகாமை துவக்கி வைத்து, பேசினார்.
புதுச்சேரி அரசின் முன்னாள் சிறுவர் நலக்குழு உறுப்பினர் எழுத்தாளர் அரிமதி இளம்பரிதி முதன்மை பயிற்சியாளராக கலந்து கொண்டு பேசினார்.
சிறார் நீதிக் குழுமத்தின் சட்ட நன்னடத்தை அதிகாரி ஜெகதீஷ் சிறுவர்களுக்கான உரிமைகள் மற்றும் சட்டங்கள் குறித்து பேசினார். தொடர்ந்து மாணவர்களின் கலந்துரையாடல் நடந்தது. ஏற்பாடுகளை விலங்கியல் விரிவுரையாளர் இளங்கோ மற்றும் இலவச சட்ட உதவிகள் ஆணைய உதவியாளர் சிவா ஆகியோர் செய்திருந்தனர்.
ஆங்கில ஆசிரியை ஜெசீலி நன்றி கூறினார்.