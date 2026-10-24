எம்.பி.பி.எஸ்., மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கவுன்சிலிங் ஸ்டிரே சுற்று தகுதிபெற்றோர் பட்டியல் வெளியீடு
எம்.பி.பி.எஸ்., மருத்துவ படிப்புகளுக்கான கவுன்சிலிங் ஸ்டிரே சுற்று தகுதிபெற்றோர் பட்டியல் வெளியீடு
UPDATED : அக் 23, 2026 01:40 AM
ADDED : அக் 23, 2026 01:36 AM
புதுச்சேரி: எம்.பி.பி.எஸ்., பல் மருத்துவம், ஆயுர்வேதம் உள்ளிட்ட மருத்துவ படிப்புகளுக்கான ஸ்டிரே சுற்று தகுதிபெற்ற மாணவர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த தகுதி பட்டியல் அரசு ஒதுக்கீடு, மேலாண்மை ஒதுக்கீடு மற்றும் என்.ஆர்.ஐ இடங்கள் என்ற அடிப்படையில் www.centacpuducherry.in- ல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஸ்டிரே சுற்றில் எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ் மற்றும் ஆயுர்வேதம் படிப்புகளுக்கு விருப்பம் தெரிவித்து, பதிவு கட்டணம் செலுத்திய மாணவர்களின் பெயர்கள் இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன. இதில் ஏற்கனவே உள்ள மற்றும் புதிய மாணவர்களின் பட்டியல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. முதலில் ஏற்கனவே உள்ள மாணவர்களின் பட்டியல் பரிசீலிக்கப்பட்ட பின்னரே, புதியவர்கள் ஒதுக்கீட்டிற்காக பரிசீலனை செய்யப்படுவர்.
மருத்துவக் கலந்தாய்வுக் குழுவின் வழிகாட்டுதலின்படி, சென்டாக்கின் 3-வது சுற்று ஒதுக்கீட்டுப் பட்டியலில் சேர்ந்தவர்கள் மற்றும் சேராதவர்கள், எம்.சி.சி.யின் 3-வது சுற்று மற்றும் ஸ்டிரே சுற்று ஒதுக்கீட்டுப் பட்டியலில் இடம்பெற்ற அனைத்து மாணவர்களும் இந்தத் தகுதிப் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர்.
படிப்புகளுக்கு விருப்பம் தெரிவித்து கல்விக் கட்டணம் செலுத்தியவர்கள் மட்டுமே இட ஒதுக்கீட்டிற்குப் பரிசீலிக்கப்படுவார்கள். மேலும், பாடப்பிரிவு விருப்பத்தேர்வுகள் எதையும் குறிப்பிடாத மாணவர்களுக்கு இடங்கள் ஒதுக்கப்படாது.
இந்தப்பட்டியல் தொடர்பான ஏதேனும் குறைகள் அல்லது முறையீடுகள் இருந்தால், மாணவர்கள் தங்கள் டாஷ்போர்டு லாகின் மூலம் கிரீவன்ஸ் என்ற ஆப்ஷனைப் பயன்படுத்தி இன்று 23ம் தேதி காலை 11.00 மணிக்குள் சமர்ப்பிக்கலாம்.
கூடுதல் விபரங்களுக்கு 0413-2655570, 2655571 என்ற உதவி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என சென்டாக் ஒருங்கிணைப்பாளர் தெரிவித்துள்ளார்.