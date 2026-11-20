UPDATED : நவ 20, 2026 08:04 PM
ADDED : நவ 20, 2026 08:04 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் மீன்வள வாரியம் அமைக்க புதுச்சேரி மாநில மக்கள் முன்னேற்ற கழகத் தலைவர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அவர், வெளியிட்டுள்ள மீனவர் தின வாழ்த்து செய்தி;
புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் 45 கி.மீ., பரப்பளவில் உள்ள கடல் எல்லையில் மீன்வளத்தை பெருக்கவும், மீன்பிடி தொழிலை பாதுகாக்க விஞ்ஞான ரீதியான திட்டம் இருந்தால் தான் அவர்களது வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த முடியும்.
உலக மீன்வள தின விழாவில், அரசு, மீனவர்களின் பிரச்னைகளை ஆராய ஒரு விரிவான வல்லுனர் குழுவை அமைத்து அவற்றைத் தீர்க்க வேண்டும். பல ஆண்டுகளாகக் கிடப்பில் போடப்பட்டுள்ள மீன்வள வாரியத்தைத் தொடங்க வேண்டும். கூட்டுறவு சம்மேளனத்திற்கு தேர்தல் நடத்தி, புதுப்பிக்க வேண்டும்.
ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பை ஊக்குவித்து, வேலைவாய்ப்புகளை பெருக்க வேண்டும். புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் வாழும் மீனவர்கள் தங்கள் மீன்வள வளர்ச்சியின் மூலம், சமூக, பொருளாதார வளர்ச்சியைப் பெற்று முன்னேற வேண்டும். இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.