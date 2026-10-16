‘மாஜி’ அமைச்சருக்கு கொலை மிரட்டல் பாதுகாப்பு கேட்டு போலீசில் புகார்
‘மாஜி’ அமைச்சருக்கு கொலை மிரட்டல் பாதுகாப்பு கேட்டு போலீசில் புகார்
UPDATED : அக் 16, 2026 07:54 AM
ADDED : அக் 16, 2026 01:45 AM
புதுச்சேரி: முன்னாள் அமைச்சர் கல்யாணசுந்தரத்திற்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கருவடிக்குப்பம் மகாவீரர் நகர் 4–வது மெயின்ரோட்டினை சேர்ந்த முன்னாள் போக்குவரத்து அமைச்சர் கல்யாணசுந்தரம். தற்போது பா.ஜ.,வில் உள்ளார். நேற்றுமுன்தினம் அவருடைய வீட்டிற்கு ஸ்பீடு போஸ்ட் ஒன்று வந்தது.
அதில், அவருக்கு கடும் கொலை மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டு இருந்தது. அதிர்ச்சியடைந்த அவர், இது குறித்து லாஸ்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
புகாரில், நேற்று முன்தினம் சாரம் பகுதியை சேர்ந்த நபரிடம் இருந்து ஒரு ஸ்பீட் போஸ்ட் கடிதம் வந்தது. அதை பிரித்துப் படித்தபோது, அதில் என்னை அவதுாறாகவும், தரம் தாழ்ந்தவார்த்தைகளால் திட்டப்பட்டிருந்தது. எனது உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டு இருந்தது.
இத்தகைய வெளிப்படையான கொலை மிரட்டல்களும் மிரட்டல் எனது பாதுகாப்பு மற்றும் மன அமைதிக்கு கடுமையான கவலைகளை ஏற்படுத்துகின்றன. இந்த மிரட்டல் கடிதம் பயத்தைத் துண்டுவது மட்டுமின்றி வன்முறை மற்றும் சட்ட ஒழுங்கு சூழ்நிலையை உருவாக்குவதற்கும் ஒரு தெளிவான நோக்கத்தைக் குறிக்கிறது.
எனக்கு மிரட்டல் கடிதத்தை எழுதி அனுப்பிய அல்லது தொடர்புடைய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். எனது உயிருக்கும் பாதுகாப்புக்கும் உத்திரவாதம் அளிக்கும் வகையில் போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும், என, தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விசாரணைக்காக மிரட்டல் கடிதம், ஸ்பீடு போஸ் உறையும் போலீசில் ஒப்படைத்துள்ளார். இப்புகாரின் அடிப்படையில், லாஸ்பேட்டை போலீசார், பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல், உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தல் உள்ளிட்ட பாரதிய நியாய சன்ஹிதா சட்ட பிரிவின் கீழ் மிரட்டல் விடுத்த நபர் மீது வழக்குப் பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.