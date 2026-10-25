2 கார்கள் மோதி விபத்து கணவன், மனைவி பலி: மரக்காணம் அருகே பரிதாபம்
2 கார்கள் மோதி விபத்து கணவன், மனைவி பலி: மரக்காணம் அருகே பரிதாபம்
UPDATED : அக் 05, 2026 01:19 AM
ADDED : அக் 05, 2026 01:16 AM
UPDATED : அக் 05, 2026 01:19 AM ADDED : அக் 05, 2026 01:16 AM
மரக்காணம்: மரக்காணம் அருகே 2 கார்கள் மோதிக் கொண்ட விபத்தில் புதுச்சேரியை சேர்ந்த பெண் டாக்டர் மற்றும் அவரது கணவரும் இறந்தனர்.
சென்னை, ராமாபுரத்தை சேர்ந்தவர் வெங்கட்ராமன், 37; சென்னையில் ஐ.டி., நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வந்தார். இவரது மனைவி ஹரிப்பிரியா, 33; சென்னை, போரூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவ மனையில் டாக்டராக பணிபுரிந்து வந்தார்.
இருவரும் நேற்று மதியம் சென்னையிலிருந்து புதுச்சேரியில் உள்ள ஹரிப்பிரியாவின் வீட்டிற்கு இ.சி.ஆர்., வழியாக ஹூண்டாய் சான்ட்ரோ காரில் வந்தனர். காரை வெங்கட்ராமன் ஓட்டிவந்தார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், மரக்காணம் அடுத்த ஆலப்பாக்கம் பஸ் நிறுத்தும் அருகே மாலை 4:30 மணியளவில் வந்தபோது புதுச்சேரியில் இருந்து சென்னை நோக்கிச் சென்ற இனோவா கார் வெங்கட்ராமன் ஓட்டி வந்த கார் மீது மோதியது. இதில் வெங்கட்ராமன், ஹரிப்பிரியா இருவரும் காரின் இடிபாடுகளில் சிக்கி உயிருக்கு போராடினர்.
தகவலறிந்த மரக்காணம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று, இருவரையும் மீட்டு புதுச்சேரி பிம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி இருவரும் இறந்தனர்.
இனோவா காரில் வந்த 3 பேரும் ஏர் பேக் விரிந்ததால் காயமின்றி தப்பினர். விபத்து குறித்து மரக்காணம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.