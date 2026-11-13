தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் மணக்குள விநாயகர் மருத்துவமனை டாக்டர்
தலை சிறந்த விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் மணக்குள விநாயகர் மருத்துவமனை டாக்டர்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:15 PM
ADDED : நவ 05, 2026 07:19 PM
புதுச்சேரி: ஸ்டான்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் தலைசிறந்த 2 சதவீதம் விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் மணக்குள விநாயகர் மருத்துவக் கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவமனையின் தோல் மருத்துவர் கார்த்திகேயன் இடம் பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஸ்டான்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் உலகின் சிறந்த 2 சதவீத விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில், தோல் மருத்துவம் மற்றும் பால்வினை நோய்கள் தொடர்பான ஆராய்ச்சி தோல் மருத்துவர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த பட்டியலில் இடம் பெறுவது, மருத்துவர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளின் முன்னோடியான ஆராய்ச்சிகள், மருத்துவத் துறையில் அவர்கள் செய்த சாதனைகள் மற்றும் அந்தத் துறையில் தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி வரும் தாக்கம் ஆகியவற்றை அங்கீகரிப்பதாகும்.
அதன்படி, 2026ம் ஆண்டிற்கான பட்டியலில், தோல் மருத்துவம் மற்றும் பால்வினை நோய்கள் என்ற ஆராய்ச்சிப் பிரிவின் கீழ் மொத்தம் 24 இந்திய மருத்துவ நிபுணர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
இந்த பட்டியலில் புதுச்சேரி மணக்குள விநாயகர் மருத்துவக் கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவமனையின் தோல் மருத்துவம், பால்வினை நோயியல் மற்றும் தொழுநோயியல் துறையின் பேராசிரியர் கார்த்திகேயன் இடம் பெற்றுள்ளார். இவர் தோல் மருத்துவக் கழகத்தின் புதுச்சேரி கிளையின் தலைவராகவும் உள்ளார்.
ஸ்டான்போர்டு பல்கலைக்கழகத்தின் உலகின் தலைசிறந்த 2 சதவீதம் விஞ்ஞானிகள் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள டாக்டர் கார்த்திகேயன் சாதனையை தட்சசீலா பல்கலைக்கழக வேந்தர் தனசேகரன், செயலாளர் நாராயணசாமி கேசவன், பொருளாளர் ராஜராஜன், இணைச் செயலாளர் வேலாயுதம், அறங்காவலர் சூர்ய குமார், இயக்குநர் காக்னே, டீன் சஞ்சய், மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் பிரகாஷ், துணை மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் கிரிஜா, துணைக் கல்விப் புல முதல்வர் சவுந்தர்யா ஆகியோர் பாராட்டினர்.