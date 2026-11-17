மணக்குள விநாயகர் மருத்துவமனையில் நவீன நுரையீரல் பரிசோதனை அறிமுகம்
மணக்குள விநாயகர் மருத்துவமனையில் நவீன நுரையீரல் பரிசோதனை அறிமுகம்
UPDATED : நவ 16, 2026 07:45 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:42 PM
புதுச்சேரி: மதகடிப்பட்டு, மணக்குள விநாயகர் மருத்துவக் கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவமனையின் நுரையீரல் மருத்துவத் துறையில், அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய நவீன நுரையீரல் பரிசோதனை செய்யும் இயந்திரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
நிகழ்ச்சிக்கு மணக்குள விநாயகர் மருத்துவக் கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவமனையின் நிறுவனத் தலைவருமான தனசேகரன் தலைமை தாங்கினார். பொருளாளர் ராஜராஜன், இணைச் செயலாளர் வேலாயுதம், அறங்காவலர்கள் வைஷ்ணவி ராஜராஜன், சூர்யகுமார் முன்னிலை வகித்தனர். மருத்துவமனை இயக்குநர் காக்னே, டீன்கள் கார்த்திகேயன், சஞ்சய், மருத்துவக் கண்காணிப்பாளர் பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
புதுச்சேரியில் மூன்று நவீன நுரையீரல் பரிசோதனைகளை மேற்கொள்ளத் தேவையான அதிநவீன இயந்திர வசதிகள் மணக்குள விநாயகர் மருத்துவக் கல்லுாரி மற்றும் மருத்துவமனையில் மட்டுமே உள்ளன. இதனால், இப்பகுதி மக்கள் நவீன நுரையீரல் பரிசோதனைகளை ஒரே இடத்தில் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இந்த நவீன பரிசோதனை வசதிகளில், சுவாசக் குழாய்களில் ஏற்படும் வீக்கத்தைக் கண்டறியும் பெனோ (FeNO) பரிசோதனை, நுரையீரல் காற்றுக்குழாய்களின் செயல்பாட்டை மதிப்பிடும் ஐ.ஒ.எஸ். பரிசோதனை மற்றும் நுரையீரலில் இருந்து ரத்தத்திற்கு ஆக்சிஜன் செல்லும் திறனை மதிப்பிடும் டி.எல்.சி.ஒ. பரிசோதனை ஆகியவை அடங்கும்.
இந்தப் பரிசோதனைகள் மூலம் ஆஸ்துமா உள்ளிட்ட சுவாச நோய்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறியவும், நுரையீரலின் செயல்பாட்டைத் துல்லியமாக மதிப்பிடவும் முடியும்.
இந்த நவீன பரிசோதனை வசதிகள் மூலம் புதுச்சேரி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதி மக்களுக்கு மேம்பட்ட நுரையீரல் மருத்துவச் சேவைகளை வழங்குவதுடன், சுவாச நோய்களை ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்து துல்லியமான சிகிச்சை அளிப்பதில் மருத்துவமனை தொடர்ந்து புதிய முன்னேற்றங்களை மேற்கொண்டு வருவதாக மருத்துவமனை நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.