கஞ்சா வைத்திருந்த 5 பேர் கைது: மங்கலம் போலீசார் அதிரடி
கஞ்சா வைத்திருந்த 5 பேர் கைது: மங்கலம் போலீசார் அதிரடி
UPDATED : அக் 15, 2026 09:44 PM
ADDED : அக் 15, 2026 09:29 PM
வில்லியனுார்: திருக்காஞ்சி அருகே கஞ்சா வைத்திருந்த ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
மங்கலம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரசேகர் தலைமையிலான போலீசார் நேற்று முன்தினம் திருக்காஞ்சி பகுதியில் ரோந்து சென்றனர்.
டி.ஆண்டியார்பாளையம் ஐயனார் கோவில் வீதி, பாலாஜி நகர் பகுதியில் ஒரு கும்பல் போலீசாரை பார்த்து தப்பிசெல்ல முயன்றது.
அவர்களை போலீசார் மடக்கி, சோதனை செய்ததில், அவர்களிடம் இருந்து 45 கிராம் கஞ்சா பறிமுதல் செய்தனர். விசாரணையில் நெல்லித்தோப்பு ராமமூர்த்தி மகன் டேனியல், 23; வில்லியனுார் பக்கிரி மகன் காமேஷ், 24; லாஸ்பேட்டை அய்யனார் மகன் அருள்பிரகாஷ், 20; எல்லைப்பிள்ளைசாவடி செல்வம் மகன் நாகராஜ், 23; காராமணிக்குப்பம் முருகன் மகன் சச்சின், 21, என, தெரியவந்தது. இவர்கள் மீது வழக்கு பதிந்து கைது செய்து, கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.