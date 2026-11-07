மணப்பட்டு வனப்பகுதியில் அழுகிய நிலையில் பெண் சடலம்: கொலையா என போலீசார் விசாரணை
மணப்பட்டு வனப்பகுதியில் அழுகிய நிலையில் பெண் சடலம்: கொலையா என போலீசார் விசாரணை
UPDATED : நவ 04, 2026 11:48 AM
ADDED : நவ 04, 2026 11:45 AM
பாகூர்: கிருமாம்பாக்கம் அருகே வனப்பகுதியில் துாக்கில் அழுகிய நிலையில் இறந்து கிடந்த அடையாளம் தெரியாத பெண்ணின் உடலை கைப்பற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
புதுச்சேரி, கிருமாம்பாக்கம் அடுத்த மணப்பட்டு – மூ.புதுக்குப்பம் கிராமத்தில் வனத்துறைக்கு சொந்தமாக 100 ஏக்கரில் சமூகக்காடு உள்ளது. நேற்று மதியம் இப்பகுதிக்கு கால்நடைகளை மேய்ச்சலுக்கு சிலர் ஓட்டிச் சென்றனர்.
அப்போது, அங்குள்ள மரத்தில் சிவப்பு நிற புடவை அணிந்த பெண் ஒருவர் துாக்கில் இறந்து நிலையில் இருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
தகவலறிந்த பாகூர் இன்ஸ்பெக்டர் சஜித், கிருமாம்பாக்கம் சப் இன்ஸ்பெக்டர் சண்முகசத்யா மற்றும் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரணை நடத்தி, தடயங்களை சேகரித்தனர்.
உடல் அழுகிய நிலையில் இருந்ததால், அவர் யார், எந்த ஊரை சேர்ந்தவர என அடையாளம் காண முடியவில்லை. இதையடுத்து, இறந்த கிடந்த பெண்ணின் உடலை மீட்ட போலீசார், கதிர்காமம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இதுகுறித்து கிருமாம்பாக்கம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, இறந்த பெண் யார், தற்கொலை செய்து கொண்டாரா அல்லது கொலை செய்து துாக்கில் தொங்க விட்டார்களாக என்பது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இச்சம்பவம் கிருமாம்பாக்கம் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.