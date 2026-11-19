சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க நடவடிக்கை :அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தகவல்
சட்டம் ஒழுங்கை பாதுகாக்க நடவடிக்கை :அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தகவல்
UPDATED : நவ 18, 2026 10:44 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:54 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரி போலீஸ் தலைமையகத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கு, போக்குவரத்து, சைபர் கிரைம் தொடர்பான போலீஸ் அதிகாரிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தலைமையில் நடந்தது.
கூட்டத்தில், டி.ஜி.பி., ஷாலினி சிங், டி.ஐ.ஜி., சத்தியசுந்தரம், சீனியர் எஸ்.பி.,க்கள், ராகவ், திவ்யா, எஸ்.பி.,க்கள் உட்டபட பலர் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்திற்குப் பின் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கூறுகையில்,
புதுச்சேரியில் சட்டம் - ஒழுங்கு, போதைப்பொருள், சைபர் கிரைம் தடுப்பு, போக்குவரத்து சரி செய்வது உள்ளிட்டவைகளை பலப்படுத்தி, புதிய நடவடிக்கைகள் மூலம் மக்கள் எந்தவித அச்சமும் இன்றி வாழ்வதற்கான சூழலை உருவாக்க வேண்டும் என, அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
காரைக்காலில் கடந்த மாதம் 6 கிலோ மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். காணாமல் போன சிறுமிகள் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் மீட்கப்பட்டுள்ளனர்.
அரசு பல் மருத்துவக் கல்லுாரியின் வங்கிக் கணக்கிலிருந்து சைபர் மோசடி மூலம் எடுக்கப்பட்ட ரூ.8.85 கோடியில் ரூ. 3 கோடி மீட்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்கில் 16 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மீதி பணத்தையும் மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
போக்குவரத்து நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்த பொதுப்பணித்துறை, போக்குவரத்துத்துறை மற்றும் போலீசார் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளனர். பார்க்கிங் வசதி இல்லாத பகுதிகளில் புதிய வாகன நிறுத்துமிடங்களை உருவாக்க இடங்கள் தேர்வு செய்யப்படும். ஸ்மார்ட் சிட்டி மூலம் பொது தகவல் மையம் உருவாக்கப்பட்டு, நகரில் உள்ள 22 சிக்னல்களிலும் கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்படுகிறது. போக்குவரத்து விதிமீறலில் ஈடுபடும் வாகனங்களின் உரிமையாளர்களுக்கு நேரடியாக ஆன்லைனில் அபராதம் அனுப்பும் நடைமுறை செயல்படுத்தப்படுகிறது.
போலீசில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. 74 சப் இன்ஸ்பெக்டர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு டில்லியில் பயிற்சியில் உள்ளனர். எஸ்.பி., இன்ஸ்பெக்டர், சப் இன்ஸ்பெக்டர் உள்ளிட்ட நிலைகளில் தகுதியானவர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
நீண்டகாலமாக ஒரே இடத்தில் பணியாற்றும் போலீசார்களை பணியிட மாற்றம் செய்வது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது. பெரியகடை போலீஸ் நிலையத்திற்கு புதிய கட்டடம் அமைக்க விரைவில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
சைபர் குற்றங்களைத் தடுக்க தனிப்பிரிவு வலுப்படுத்தப்பட்டு கூடுதல் அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். டிஜிட்டல் அரஸ்ட் உள்ளிட்ட சைபர் மோசடிகள் குறித்து முதியவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது. ஸ்பா மையங்களில் நடைபெறும் முறைகேடுகள் குறித்த புகார்கள் தொடர்பாகக் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. போலீஸ் செயல்பாடுகளில் அரசியல் தலையீடு ஏதுவும் இல்லை.
போலீசாரின் செயல்பாடுகள் தொடர்பாக, இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை உயர் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தப்படும். புதுச்சேரி சைபர் கிரைம் குற்றங்களை கண்டறிவதில் இந்தியாவில் 2வது மாநிலமாக இருக்கிறது.
ஆனால் விபத்து நடப்பதில் முதலிடத்தில் இருக்கிறது. இது வெட்கப்பட வேண்டிய விஷயம். குறைந்த மக்கள் தொகை உள்ள புதுச்சேரியில் இதுபோன்ற நிலை இருக்க கூடாது.
கவர்னர், முதல்வர் இடையே உறவு சிறப்பாக உள்ளது; விரிசல் ஏற்பட வேண்டும் என்று எதிர்கட்சியினர் எதிர்பார்க்கின்றனர். அதனால் தான் அவர்களின் எண்ணத்தை, ஆசையை கூறுகின்றனர்' என்றார்.