டில்லி – புதுச்சேரி போலீசார் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
டில்லி – புதுச்சேரி போலீசார் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:12 PM
ADDED : நவ 04, 2026 12:07 PM
புதுச்சேரி: பீட் ரோந்து அமைப்பை வலுப்படுத்த காவல் துறை சார்பில், புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
காவல் பணியை மேம்படுத்தவும், சட்ட அமலாக்க கட்டமைப்புகளை நவீனப்படுத்தவும், பொதுமக்களுடான தொடர்பை வலுப்படுத்தவும், முக்கிய முயற்சியாக உள்துறை அமைச்சகம், (மத்திய அரசு கீழ் இயங்கும்) டில்லி காவல் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு பணியகம் மற்றும் புதுச்சேரி காவல்துறை இடையே புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் நேற்று கையெழுத்தானது.
இந்த ஒப்பந்தத்தில், டில்லி காவல்துறை சார்பில், டி.ஐ.ஜி., கிரண் காங் சித்து , புதுச்சேரி டி.ஐ.ஜி., சத்திய சுந்தரம் ஆகியோர் கையெழுத்திட்டனர். இதில், போலீஸ் பீட் அமைப்புகளை சீரமைத்தல், தீவிர மக்கள் தொடர்பு, உள்ளூர் தகவல்களை சேகரித்து அதை சரியாக பயன்படுத்துதல், நவீன தொழில்நுட்ப ஒருங்கிணைப்பு, கண்காணிப்பு அமைப்புகள் மற்றும் விரிவான திறன்மேம்பாடு ஆகியவை இந்த ஒப்பந்தத்தில் அடங்கும்.
மேலும், காவல்துறை அமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கும், பொதுமக்கள், காவல்துறைக்கும்இடையே நெருங்கிய நம்பிக்கையை வளர்த்து, புதுச்சேரிக்கு பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்கும் வகையில் இந்த ஒப்பந்தம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என, புதுச்சேரி சீனியர் எஸ்.பி., கலைவாணன் தெரிவித்தார்.