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பால் குளிரூட்டும் நிலையம் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் திறப்பு
பால் குளிரூட்டும் நிலையம் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் திறப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 08:03 PM
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புதுச்சேரி: மண்ணாடிப்பட்டு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் சார்பில், புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பால் குளிரூட்டும் நிலையத்தை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் திறந்து வைத்தார்.
மண்ணாடிப்பட்டு கூட்டுறவு பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் சார்பில், பான்லே நிறுவனம் மூலம் 3,000 கொள்ளவு கொண்ட குளிரூட்டும் நிலையம் அமைக்கப்பட்டது.
இதன் திறப்பு விழா இன்று (நவ.,20) நடந்தது. குளிரூட்டும் நிலையத்தை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் திறந்து வைத்தார். நிகழ்ச்சியில் பான்லே நிறுவன அதிகாரிகள், சரண்யா, விஜயலட்சுமி, பா.ஜ., நிர்வாகிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.