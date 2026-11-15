இ–கே.ஒய்.சி., நிறைவு செய்யாத ரேஷன் கார்டுகளுக்கு அரிசிக்கான பணம் வழங்க அமைச்சர் உத்தரவு
இ–கே.ஒய்.சி., நிறைவு செய்யாத ரேஷன் கார்டுகளுக்கு அரிசிக்கான பணம் வழங்க அமைச்சர் உத்தரவு
UPDATED : நவ 14, 2026 08:21 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:18 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் இ–கே.ஒய்.சி., நிறைவு செய்யாத ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் நிலுவையில் உள்ள அரிசிக்கான தொகையை வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து, அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
புதுச்சேரியில் ரேஷன் கார்டுகளுக்கு இலவச அரிசிக்கு பதிலாக வழங்கப்படும் பணம், இ–கே.ஒய்.சி., நடைமுறையை நிறைவு செய்யாத காரணத்தினால் சிலருக்கு வழங்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட பயனாளிகள் அளித்த புகாரின் பேரில், தகுதியுள்ள ரேஷன் கார்டுகளுக்கு நிலுவையில் உள்ள அரிசிக்கான பணத்தை வழங்குவது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் அமைச்சர் சிவக்கொழுந்து தலைமையில் நடந்தது.
குடிமைப் பொருள் வழங்கல் துறை இயக்குநர் முத்துமீனா மற்றும் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்தில், பாதிக்கப்பட்ட ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் அனைவரும் இ–கே.ஒய்.சி, நடைமுறையை நிறைவு செய்து, நலத்திட்டப் பயன்களை பெறுவதற்கு ஏதுவாக மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
ரேஷன் கார்டுதாரர்கள் தங்களது இ–கே.ஒய்.சியை எளிதாக பூர்த்தி செய்யும் வகையில் அந்தந்த ரேஷன் கடைகளிலேயே உரிய வசதிகளை ஏற்படுத்திட வேண்டும்.
அதற்கான கால அட்டவணை மற்றும் இதர விவரங்கள் குறித்து துறை மூலம் விரிவான அறிவிப்பு வெளியிட வேண்டும்.
இ–கே.ஒய்.சி., நடைமுறையை நிறைவு செய்த பின், தகுதியான அனைத்து ரேஷன் கார்டுகளுக்கும் நிலுவையில் உள்ள இலவச அரிசிக்குரிய பணம் வழங்க தேவையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சர் உத்தரவிட்டார்.