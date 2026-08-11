ராகுல் மாணவர்களை துாண்டிவிட்டு அரசியல் ஆதாயம் தேடுகிறார்: அமைச்சர் நமச்சிவாயம் குற்றச்சாட்டு
ராகுல் மாணவர்களை துாண்டிவிட்டு அரசியல் ஆதாயம் தேடுகிறார்: அமைச்சர் நமச்சிவாயம் குற்றச்சாட்டு
UPDATED : ஜூலை 23, 2026 11:27 PM
ADDED : ஜூலை 23, 2026 08:12 PM
புதுச்சேரி: லோக்சபா எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல், மாணவர்களை துாண்டிவிட்டு, அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதாக அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து பா.ஜ., தலைமை அலுவலகத்தில் கூறியதாவது;
லோக்சபா கூட்டத்தொடரில் நாட்டின் பல்வேறு பிரச்னைகள் குறித்து எம்.பி.,க்கள் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். ஆனால், எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல், அதனை திசைத் திருப்பும் விதமாக நீட் வினாத்தாள் கசிவு காரணத்தை முன்னெடுத்து போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறார். வினாத்தாள் கசிவு குற்றத்தில் யார் ஈடுபட்டிருந்தாலும், மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும் என பிரதமர் உறுதி அளித்துள்ளார்.
லோக்சபா கூடும்போது, எந்த பிரச்னையாக இருந்தாலும் அதை விவாதிக்க அவகாசம் இருக்கிறது. இந்த பிரச்னையில் ஆளும் கட்சி, எதிர்க்கட்சி இணைந்து ஒரு நல்ல முடிவை எடுத்து மாணவர்களின் எதிர்காலத்தை பாதுகாக்க மத்திய அரசு தயாராக இருக்கும் சூழலில் எதிர்கட்சித் தலைவர் ராகுல் மாணவர்களை துாண்டிவிட்டு அரசியல் ஆதாயம் தேடப்பார்க்கிறார்.
காங்., ஆளும் மாநிலங்களில் கூட நீட் வினாத்தாள் கசிவு நடந்து இருக்கிறது. பிரதமர் மோடியை பொறுத்தவரையில் நாட்டின் வளர்ச்சி, மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கும் உறுதுணையாக இருந்து வருகிறார். ஆகையால், ராகுல் இதுபோன்ற செயல்களை விடுத்து ஆரோக்கியமான அரசியல் செய்ய முன்வர வேண்டும்.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு தொடர்பாக மத்திய அரசு நடவடிக்கையை எடுத்து வரும் நிலையில், வன்முறைகளை கையில் எடுப்பது கண்டிக்கத்தக்கது.
பா.ஜ., எந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தாலும், அதை கண்மூடித்தனமாக சில கும்பல் எதிர்க்கிறது. அதில் இருக்கும் நியாயத்தை யாரும் பார்ப்பதில்லை. இன்றைக்கு நீட் தேர்வு மூலமாக ஏழை எளிய மக்கள் பலர் மருத்துவராகி உள்ளனர்' என்றார்.
சந்திப்பின்போது, முன்னாள் சபாநாயகர் செல்வம் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் உடனிருந்தார்.