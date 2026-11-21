UPDATED : நவ 20, 2026 04:33 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:30 PM
புதுச்சேரி: உலக மீனவர் தினத்தையொட்டி, புதுச்சேரி மாநில மீனவர்களுக்கு, அமைச்சர் நமச்சிவாயம் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தி;
கடலையும், இயற்கையையும் நம்பி, தங்களின் கடின உழைப்பால் நாட்டின் உணவுப் பாதுகாப்பிற்கும், பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் மீனவ பெருமக்கள் பெரும் பங்காற்றி வருகின்றனர்.
பிரதமர் மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு, மீனவர்களின் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும், மீன்பிடித் தொழிலின் நவீனமயமாக்கலுக்கும் பல்வேறு சிறப்பு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
பிரதமரின் வழியில், புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வாழும் மீனவ மக்களின் நலன், பாதுகாப்பு, கல்வி, மருத்துவம் மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கு முன்னுரிமை அளித்து, அவர்களின் கோரிக்கைகள் மற்றும் தேவைகளை நிறைவேற்ற தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு தொடர்ந்து பாடுபடும்.
எதிர்கால தலைமுறைகளுக்கும் வளமான கடல் சூழலை உருவாக்கிட அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம். மீனவர்களின் பாதுகாப்பான கடல் பயணம், வளமான வாழ்வாதாரம், தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் அவர்களின் பிள்ளைகளுக்கு சிறந்த எதிர்காலம் அமைய வாழ்த்துகிறேன்.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.