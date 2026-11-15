ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பபடும் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தகவல்
ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பபடும் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தகவல்
ADDED : நவ 13, 2026 05:36 PM
புதுச்சேரி: காலியாக உள்ள ஆசிரியர் பணியிடங்கள் நிரப்பபடும் என, அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்தார்.
புதுச்சேரி பள்ளிகல்வி துறை சார்பில் குழந்தைகள் தின விழா இன்று (நவ.,13) கொண்டாடப்பட்டது. கருவடிக்குப்பம் காமராஜர் மணிமண்டபத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் ஆரம்ப கல்விஇயக்க துணை இயக்குனர் கவுரி வரவேற்றார். முதல்வர் ரங்கசாமி தலைமை தாங்கினார்.
விழாவில் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பேசியதாவது:
புதுச்சேரி அரசு பள்ளி கல்வித் துறைக்கு ஆண்டுதோறும் நாம் கேட்கும் நிதியை பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கி கொடுக்கிறார்கள். இந்த ஆண்டு ரூ.1,050 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. தரமான கல்வியை கொடுக்க வேண்டும். மாணவர்கள் படிப்பதற்கு ஏற்ற சூழை உருவாக்க அனைத்து நிகழ்வுகளையும் இன்று செய்து கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
பத்தாவது படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஐபேட் கொடுக்கும் திட்டம் விரைவில் அமல்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
கல்வித் துறை சார்பில், ஒரு மாணவருக்கு 1 லட்சத்து 27 ஆயிரம் ரூபாய் அரசு செலவு செய்கிறது. சிறந்த கல்வியை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு அரசு திட்டங்களை அமல்படுத்தி வருகிறது.
அவற்றை மாணவர்கள் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். ஆசிரியர் காலி பணியிடங்கள் நிரப்பபட்டுள்ளன. விரையில் மேலும் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்’ என்றார்.
நிகழ்ச்சியில் செல்வகணபதி எம்.பி., அமைச்சர் ராஜசேகரன், அசோக் ஆனந்த் எம்.எல்.ஏ., பள்ளி கல்வி துறை இயக்குனர் மோகன்குமார் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு பரிசு வழங்கப்பட்டது.