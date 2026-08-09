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புதுச்சேரி பட்ஜெட்டிற்கு ரூ.14,300 கோடி ஒப்புதல்:அமித்ஷாவிற்கு, அமைச்சர் புகழாரம்

புதுச்சேரி பட்ஜெட்டிற்கு ரூ.14,300 கோடி ஒப்புதல்:அமித்ஷாவிற்கு, அமைச்சர் புகழாரம்

UPDATED : ஆக 09, 2026 07:45 PM

ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM

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UPDATED : ஆக 09, 2026 07:45 PM ADDED : ஆக 09, 2026 07:43 PM

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புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சிக்கு உறுதுணையாக இருப்பவர் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா என மாநில உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பேசினார்.

கோரிமேடு மைதானத்தில், புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு ஜனாதிபதியின் வண்ண கொடி அங்கீகாரம் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில், உள்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் பேசியதாவது,

புதுச்சேரி மாநில வளர்ச்சிக்கு மிகவும் ஒத்துழைப்பாக இருக்கும் ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு, பிரதமர் மோடிக்கு எங்களின் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம். புதுச்சேரிக்கு உறுதுணையாகவும், வழிகாட்டியாகவும் இருந்து வண்ணக்கொடி மரியாதை, புதுச்சேரி காவல் துறைக்கு பெற்று கொடுத்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு நம்மை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பெருமைபடுத்தி உள்ளார்.

அது மட்டுமின்றி, புதுச்சேரி அரசின் கோரிக்கையை ஏற்று இந்தாண்டு நிதிநிலை அறிக்கையின் பட்ஜெட்டிற்கு ரூ.14,300 கோடிக்கு அமித்ஷா அனுமதி வழங்கி மாநில வளர்ச்சிக்கு வித்திட்டுள்ளார். புதுச்சேரியில் 2வது ஐ.ஆர்.பி.என்., பட்டாலியன் அமைக்கவும், இதற்காக ரூ.80 கோடி நிதி ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளார். கடந்த 8 ஆண்டுகளாக கரசூரில் நிலம் கையகபடுத்தியும் தொழிற்சாலைகளுக்கு ஒதுக்கப்படாமல் இருந்தது.

இதற்கு ஒப்புதல் தந்து தொழில் முதலீட்டாளர்களுக்கு ஒதுக்க, சிறப்பு பொருளாதார மண்டப அந்தஸ்து தந்துள்ளார். இதன் மூலம் புதுச்சேரி இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பும் கிடைக்கும். மாநில அரசின் கோரிக்கையை ஏற்று நேரடி பணபரிமாற்றம் இருந்ததில் தளர்வு அளித்து, இலவச அரிசி வழங்க ஒப்புதல் அளித்த உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவிற்கு நன்றியை தெரிவித்து கொள்வதாக கூறினார்.

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