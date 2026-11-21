குடிமை பொருள் வழங்கல் துறை அலுவலகத்தை எம்.எல்.ஏ., முற்றுகை
குடிமை பொருள் வழங்கல் துறை அலுவலகத்தை எம்.எல்.ஏ., முற்றுகை
ADDED : நவ 20, 2026 07:16 PM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் சிவப்பு நிற ரேஷன்கார்டுகள் மஞ்சள் கார்டுகளாக மாற்றப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக நேரு எம்.எல்.ஏ., தலைமையில் துறை இயக்குனர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
புதுச்சேரியில் சிவப்பு ரேஷன்கார்டுகள் மஞ்சள் கார்டுகளாக மாற்றப்பட்டு வருகிறது. இதனை கண்டித்து, நேரு எம்.எல்.ஏ., தலைமையில் குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை அலுவலகத்தை முற்றுகை போராட்டம் இன்று (நவ.,20) நடந்தது.
தொடர்ந்து நேரு எம்.எல்.ஏ., குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை அலுவலகத்தில், துறை இயக்குனர் முத்து மீனாவை சந்தித்தனர்.
பின் நேரு எம்.எல்.ஏ., கூறியதாவது: பல்வேறு காரணங்களால், புதுச்சேரியில் 60 ஆயிரம் சிவப்பு நிற கார்டுகள் மஞ்சள் கார்டுகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதனால் ஏழை, எளிய மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்றனர். அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை அவர்களால் பெற முடியவில்லை.
குடும்பத் தலைவி உதவித் தொகையும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. விதவைகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சிவப்பு நிற கார்டுகளை மஞ்சள் கார்டுகளாக மாற்றுவதற்கு முன் சம்பந்தப்பட்ட கார்டுதாரர்களின் உண்மையான வருமானம், பொருளாதார சூழ்நிலை உள்ளிட்டவற்றை முழுமையாக ஆய்வு செய்வது முக்கியம்.
ரேஷன் கடைகளில் இலவச அரிசி வழங்க வேண்டும். ரேஷன் கார்டு பிரச்னைக்கு உரிய தீர்வு காணும் வரை போராட்டம் தொடரும்’ என்றார்.
போராட்டத்தில் காங்., பிரமுகர்கள் விநாயகம், பிரபுராஜ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.