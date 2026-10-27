குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தி எம்.எல்.ஏ., போலீஸ் ஸ்டேஷன் முற்றுகை
குற்றவாளிகளை கைது செய்ய வலியுறுத்தி எம்.எல்.ஏ., போலீஸ் ஸ்டேஷன் முற்றுகை
ADDED : அக் 27, 2026 06:49 AM
புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கேட்டை கண்டித்து தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி எம்.எல்.ஏ., அசோக் ஆனந்த் ஆதரவாளர்களுடன் நேற்று இரவு தன்வந்தரி நகர் போலீஸ் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு தர்ணா போராட்டம் நடத்தியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக குற்ற சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும், இதனால் பொதுமக்கள் கடும் அச்சத்திற்கு உள்ளாகியிருப்பதாகவும் தொகுதி மக்கள் எம்.எல்.ஏ., விடம் புகார் தெரிவித்து வந்தனர். அசோக் ஆனந்த் எம்.எல்.ஏ., தன்வந்தரி நகர் போலீசாரிடம் ஏற்கனவே அறிவுறுத்தியிருந்தார்.
இந்நிலையில், கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு வினோபா நகரை சேர்ந்த ஓய்வுபெற்ற பொதுப்பணித்துறை ஊழியர் தாக்கப்பட்டார். அதைத்தொடர்ந்து, நேற்று செயின்பால் பேட் பகுதியில் மற்றொரு நபரும் தாக்கப்பட்டுள்ளார். இச்சம்பவங்கள் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பையும் பதற்றத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. இத்தகவலை அறிந்த அசோக் ஆனந்த் எம்.எல்.ஏ., நேற்று இரவு 9:30 மணியளவில் தன்வந்தரி நகர் போலீஸ் நிலையத்திற்கு நேரில் சென்றார். அவருடன் 50-க்கும் மேற்பட்ட அவரது ஆதரவாளர்களும் தொண்டர்களும் போலீஸ் நிலையம் முன் திரண்டனர்.
குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வலியுறுத்தி, போலீஸ் நிலைய வாசலிலேயே அமர்ந்து அசோக் ஆனந்த் எம்.எல்.ஏ. மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் திடீர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அங்கு பரபரப்பு நிலவியது.
தகவலறிந்த சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த எஸ்.பி., வம்சிதரெட்டி, இன்ஸ்பெக்டர் நாகராஜன் ஆகியோர் எம்.எல்.ஏ. அசோக் ஆனந்திடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
தாக்குதல் சம்பவங்களில் தொடர்புடைய நபர்களை உடனடியாக கைது செய்வதாக உறுதியளித்தனர். இதையேற்று அசோக் ஆனந்த் எம்.எல்.ஏ. தனது ஆதரவாளர்களுடன் போராட்டத்தை கைவிட்டு அங்கிருந்து கலைந்து சென்றார். இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவியது.