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குடியிருப்போர் சங்க நிர்வாகிகள் எம்.எல்.ஏ.,வுடன் சந்திப்பு
குடியிருப்போர் சங்க நிர்வாகிகள் எம்.எல்.ஏ.,வுடன் சந்திப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 07:11 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:06 PM
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புதுச்சேரி: தட்டாஞ்சாவடி தொகுதி லட்சுமி நகர் குடியிருப்போர் நலச்சங்க நிர்வாகிகள், அசோக் ஆனந்த் எம்.எல்.ஏ.,வை பாரி நகரில் உள்ள அலுவலகத்தில் நேரில் சந்தித்துப் பேசினர்.
அப்போது, மழைக்காலங்களில் லட்சுமி நகர் பகுதி சாலைகளில் மழைநீர் தேங்குவதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுத்ததற்கு, நன்றியை தெரிவித்தனர். மேலும், லட்சுமி நகர் பகுதியில் சாலை வசதி, கழிவுநீர் வாய்க்கால், மழைநீர் வடிகால் உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகளை மேம்படுத்தித் தர வேண்டுமென கோரிக்கை வைத்தனர்.
அதற்கு, அசோக் ஆனந்த் எம்.எல்.ஏ., பொதுமக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுடன் விரைந்து ஆலோசித்து உரிய நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என உறுதியளித்தார்.