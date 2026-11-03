புதிய குடியிருப்பு பகுதிகளில் குடிநீர் வசதி: மோகன்தாஸ் எம்.எல்.ஏ., திறந்து வைப்பு
புதிய குடியிருப்பு பகுதிகளில் குடிநீர் வசதி: மோகன்தாஸ் எம்.எல்.ஏ., திறந்து வைப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 06:22 PM
ADDED : நவ 02, 2026 05:55 PM
பாகூர்: ஆதிங்கப்பட்டு, சார்காசிமேடு கிராமத்தில் புதிய குடியிருப்பு பகுதிகளில், அமைக்கப்பட்டுள்ள குடிநீர் குழாயை, மோகன்தாஸ் எம்.எல்.ஏ., பொது மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு அர்பணித்தார்.
ஏம்பலம் தொகுதி ஆதிங்கப்பட்டு மற்றும் சார்காசிமேடு கிராமத்தில் புதியதாக உருவான குடியிருப்பு பகுதிகளில் குடிநீர் குழாய் வசதி அமைக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் மோகன்தாஸ் எம்.எல்.ஏ., விடம் கோரிக்கை விடுத்தனர். இதையடுத்த, அவரது பரிந்துரையின் பேரில், பாகூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து சார்பில் 10 லட்ச ரூபாய் செலவில், ஆதிங்கப்பட்டு மற்றும் சார்காசிமேடு கிராமத்தில், புதிய குடியிருப்பு பகுதியில் குடிநீர் குழாய் வசதி அமைக்கப்பட்டது.
இதனை பயன்பாட்டிற்கு அர்பணிக்கும் நிகழ்ச்சியில், மோகன்தாஸ் எம்.எல்.ஏ., கலந்து கொண்டு பூஜைகள் செய்து, குடிநீர் குழாயை மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு அர்பணித்தார். இந்நிகழ்ச்சியில், பாகூர் கொம்யூன் பஞ்சாயத்து ஆணையர் சதாசிவம், உதவி பொறியாளர் பாலமுருகன் என்.ஆர்.காங்., பிரமுகர்கள், பொது மக்கள் கலந்து கொண்டனர்.